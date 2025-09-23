„Elina az én példaképem, megmutatta, a csodák igenis léteznek” – a nyolcéves szívbeteg kislányra fontos műtét vár

Mezei Elina mindössze nyolcéves, de már többet kellett átélnie, mint sok felnőttnek egy életen át. A kislány egykamrás szívbetegséggel született, a szíve bal kamrája soha nem fejlődött ki. Az orvosok már magzati korban jelezték a szülőknek a súlyos problémát, és felmerült a terhesség megszakítása is. De az édesanya, Kaszás Nikolett és férje úgy döntöttek, vállalják a küzdelmet. Remény és kitartás jellemzi a kis Elinát!

Elképesztő Elinában mekkora küzdelem van, a szemében ott csillog a minden nap a remény! (Fotó: olvasói)

Remény és összefogás Elináért

A születése után Elinát rögtön életmentő műtétek sora várta. Nemcsak a szívével, de a bélrendszerével és a gyomrával is komoly gondok adódtak. Hároméves korában pedig egy súlyos oxigénhiány miatt sztrókot kapott, ami tartós károsodásokat okozott: bal oldalát részben lebénította, látása pedig maradandóan sérült. A család számára minden nap új kihívás. Nikolett így mesélt arról, mit élnek át:

Nem tudom szavakba önteni, min mentünk keresztül, ez igazi pokol volt. A napjainkat ma is a bizonytalanság jellemzi. Az orvosok semmi jóval nem kecsegtetnek, én vagyok vele otthon, én tornáztatom. Elina azt mondta egyszer: „Anya, én nem akartam beteg lenni…” – ez a legfájóbb mondat, amit egy szülő hallhat.

- meséli Kaszás Nikolett.

A helyzet kilátástalannak tűnt, de az elmúlt hónapokban mégis történtek apró csodák. Egy építészmérnök önként vállalta, hogy felújítja a család omladozó házát.

A tető teljesen tönkrement, galambok fészkeltek be, minden elkorhadt. Most egy jólelkű szakember segít önköltségen. Ez óriási könnyebbség, hálásak vagyunk. Az összefogásnak és a bejött összegeknek köszönhetően állatokat is tudtunk venni, kacsákat, tyúkokat, két malackát. Végre van fűnyírónk, és a testvéreknek is jutott ruha. Az emberek jószándéka valóban tartja bennünk a lelket

- teszi hozzá a három gyermekes családanya.

Elinára novemberben újabb műtét vár: katéteren keresztül, a nyaki ütőérnél próbálják lezárni a szívében lévő nyílást. Ha ez nem sikerül, nyitott szívműtétre lesz szükség.

Nagyon nagy a tét. Ha sikerül, megszűnhet az oxigénhiány, és talán könnyebb lesz az élete. Most jobban van, erősebb, stabilabb, ezt az orvosok is látják. Én is érzem, hogy megkönnyebbültem, mert legalább az anyagi terhek csökkentek. De minden nap rettegünk, hogy ne legyen rosszabb az állapota

- mondja Nikolett.