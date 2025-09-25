Ősi agyterületet találtak a tudat központjaként – a tudósok szerint ez irányítja, kik vagyunk valójában

Évtizedeken át a tudósok úgy hitték, hogy az emberi tudatosság a legújabb és legösszetettebb agyterületekből, a neokortexből ered. Egy cambridge-i neurológus, Dr. Peter Coppola azonban most azt állítja: lehet, hogy a tudatunk alapjait sokkal ősibb agyi struktúrák adják.

Agyunk ősi területe felelhet mindenért?

Fotó: Terelyuk / Shutterstock

Dr. Coppola több mint száz év kutatásait, kísérleteit és esettanulmányait vizsgálta át, és arra jutott, hogy a tudat valószínűleg az úgynevezett „hüllőagyban” – a szubkortexben és az agytörzsben – gyökerezik. Ez az agyterület több mint 500 millió éve szinte változatlan, és az alapvető impulzusokért, érzésekért felelős: az éhség, a szomjúság, a félelem és az öröm innen ered.

Ez a felfedezés azért is megrázó, mert ha igaz, akkor a tudatosság nem kizárólagosan emberi jelenség, hanem sokkal gyakoribb lehet az állatvilágban is, mint eddig gondoltuk.

Talán az agy legősibb részei önmagukban is elegendőek az alapvető tudatossághoz

– írta Dr. Coppola.

A kutató rámutatott, hogy bár a neokortex stimulálása képes megváltoztatni az önérzetünket, hallucinációkat okozni vagy befolyásolni a döntéseinket, a mélyebb agyterületek ingerlése ennél is drámaibb hatásokkal jár: képes felébreszteni egy altatásban lévő majmot, eszméletvesztést előidézni egy egérnél, vagy akár depressziót kiváltani.

Esettanulmányok is alátámasztják a hipotézist: például vannak olyan gyerekek, akik az úgynevezett hydranencephalia nevű rendellenességgel születnek, és szinte teljesen hiányzik a neokortexük. Ennek ellenére képesek felismerni embereket, érzelmeket mutatni vagy élvezni a zenét – vagyis tudatosság jeleit produkálják.

Állatkísérletek is igazolták: patkányok, macskák és majmok még a neokortex eltávolítása után is képesek voltak érzelmeket kifejezni, utódokat gondozni vagy tanulni.

Dr. Coppola kihangsúlyozta az agy kapcsán

Ez nem jelenti azt, hogy a neokortexnek nincs szerepe. Az újabb agyterületek finomítják és kibővítik az emberi tudatosságot – nyelvvel, erkölcsi ítélőképességgel, önreflexióval és kreativitással gazdagítják azt. De az alapok valószínűleg az agy legősibb részeiből származnak.

Ha mindez igaz, az alapvető tudatosság sokkal elterjedtebb lehet a természetben, mint eddig sejtettük – és ez nemcsak az emberről alkotott képünket, hanem az állatok jogairól és jólétéről szóló gondolkodást is gyökeresen átformálhatja, írja a Daily Mail.