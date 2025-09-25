Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ősi agyterületet találtak a tudat központjaként – a tudósok szerint ez irányítja, kik vagyunk valójában

agy
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 19:40
tudósokkutatás
Meglepő dologra bukkantak a tudósok. Ezt tudták meg az agy működéséről és eredetéről.
Bors
A szerző cikkei

Évtizedeken át a tudósok úgy hitték, hogy az emberi tudatosság a legújabb és legösszetettebb agyterületekből, a neokortexből ered. Egy cambridge-i neurológus, Dr. Peter Coppola azonban most azt állítja: lehet, hogy a tudatunk alapjait sokkal ősibb agyi struktúrák adják.

Agy
Agyunk ősi területe felelhet mindenért?
Fotó: Terelyuk /  Shutterstock 

Dr. Coppola több mint száz év kutatásait, kísérleteit és esettanulmányait vizsgálta át, és arra jutott, hogy a tudat valószínűleg az úgynevezett „hüllőagyban” – a szubkortexben és az agytörzsben – gyökerezik. Ez az agyterület több mint 500 millió éve szinte változatlan, és az alapvető impulzusokért, érzésekért felelős: az éhség, a szomjúság, a félelem és az öröm innen ered. 

Ez a felfedezés azért is megrázó, mert ha igaz, akkor a tudatosság nem kizárólagosan emberi jelenség, hanem sokkal gyakoribb lehet az állatvilágban is, mint eddig gondoltuk. 

Talán az agy legősibb részei önmagukban is elegendőek az alapvető tudatossághoz

 – írta Dr. Coppola. 

A kutató rámutatott, hogy bár a neokortex stimulálása képes megváltoztatni az önérzetünket, hallucinációkat okozni vagy befolyásolni a döntéseinket, a mélyebb agyterületek ingerlése ennél is drámaibb hatásokkal jár: képes felébreszteni egy altatásban lévő majmot, eszméletvesztést előidézni egy egérnél, vagy akár depressziót kiváltani. 

Esettanulmányok is alátámasztják a hipotézist: például vannak olyan gyerekek, akik az úgynevezett hydranencephalia nevű rendellenességgel születnek, és szinte teljesen hiányzik a neokortexük. Ennek ellenére képesek felismerni embereket, érzelmeket mutatni vagy élvezni a zenét – vagyis tudatosság jeleit produkálják. 

Állatkísérletek is igazolták: patkányok, macskák és majmok még a neokortex eltávolítása után is képesek voltak érzelmeket kifejezni, utódokat gondozni vagy tanulni. 

Dr. Coppola kihangsúlyozta az agy kapcsán

Ez nem jelenti azt, hogy a neokortexnek nincs szerepe. Az újabb agyterületek finomítják és kibővítik az emberi tudatosságot – nyelvvel, erkölcsi ítélőképességgel, önreflexióval és kreativitással gazdagítják azt. De az alapok valószínűleg az agy legősibb részeiből származnak. 

Ha mindez igaz, az alapvető tudatosság sokkal elterjedtebb lehet a természetben, mint eddig sejtettük – és ez nemcsak az emberről alkotott képünket, hanem az állatok jogairól és jólétéről szóló gondolkodást is gyökeresen átformálhatja, írja a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu