Sokkoló diagnózis: ugyanaz a halálos betegség támadta meg, mint ami az anyját vitte el

Most nemcsak túlélő vagyok, hanem virágzom. Erősebb vagyok, mint valaha – nemcsak testileg, hanem lelkileg is. A fájdalom célja lett. A szívfájdalomból erőt kovácsoltam. Most már hangosabban nevetek, és egyenesebben járok – még azokon a napokon is, amikor minden fáj.