„Emberi szóval nem lehet leírni ” – munkahelyén járta meg a túlvilágot Julia

A halál szélén táncolva sosem felejti el a pillanatot az a kanadai ápolónő, Julia Evans, aki megjárta a túlvilágot is, ahol találkozott néhai édesanyjával. Mint fogalmazott, az egész azok történt, hogy kaparni kezdett a torka. Ő azt hitte csupán megfázott, majd rájött, liliomport lélegzett be véletlenül, amire ő viszont allergiás volt. Anafilaxiás sokkot kapott. Nem kapott levegőt, kékülni kezdett. Egyetlen szerencséje az volt, épp munkahelyén volt, ahol munkatársai azonnal a segítségére siettek. Gyógyszert és adrenalin injekciót adtak neki, azonban azt rossz dózisban kapta. Tízszeres mennyiség került a szervezetébe, ami szívritmuszavart, majd szívleállást okozott nála.

Munkahelyén látta a túlvilágot Fotó: Pexels illusztráció

Julia a halál szélén állva úgy érezte, hogy saját fájdalma mellett néhai szerettei fájdalmát is érzi. Érzett egy mindent felülíró fejfájást. Azt, amit szerinte lejobb barátnője érzett, amikor fejbelőtte magát. Újra élté azt, ahogy mostohaanyja az ő karjaiban hunyt el szívroham következtében, majd eszébe jutott, ahogy anyja agyi aneurizma következtében életét vesztette.

A szívem felrobbant, túl sok gyógyszer volt bennem. A bőröm színe kékről sápadtra, majd halotti szürkére vált. Teljesen élettelenül feküdtem

- közölte Julia, aki ezt követően édesanyja hangját hallotta, írja a Mirror.

Rendben van drágám, itt van anya, ne sírj. Ezt mondta nekem, majd felülről láttam magam, ahogy újraélesztenek, majd minden megváltozott. Egy olyan helyen voltam, ahol fény és színek vettek körül. Olyan szeretetet éreztem abban a pillanatban, amit emberi szóval nem lehet leírni. Éreztem az önszeretetet is, a legnagyobb ajándékot, Otthon éreztem magam abban a békében. Éreztem minden egyes elhunyt szerettemet.

Juliát azonban kollégái végül szerencsésen újraélesztették. A történtek azonban mélyen traumatizálták őt. Hónapokig tartott feldolgozni halálközeli élményét.