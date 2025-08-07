Hátborzongató felfedezést tettek a tudósok: titkos portált rejt a fáraó piramisa

Az egyiptomi híres gízai piramisok környékét vizsgáló kutatók fejlett geofizikai technikák alkalmazásával vizsgálták meg a Nyugati temető közelében lévő területet, ahol az ókori egyiptomi társadalom királyi és elit tagjait temették el.

A japán és egyiptomi régészekből álló csapat földradar (GPR) és elektromos ellenállástomográfia (ERT) segítségével egy L alakú építményt fedezett fel a felszín alatt. A GPR úgy működik, hogy radarimpulzusokat küld a talajba, és méri, mennyi idő alatt térnek vissza, így segítve a felszín alatti szerkezetek képalkotását. Az ERT elektromos ellenállást használ a földalatti anyagok feltérképezésére, és ez a két technika együttesen nagyszerűen alkalmas a földalatti anyagok részletes megtekintésére és az anomáliák észlelésére.

Az L alakú építmény 2 méter mélyen fekszik a föld alatt, éles, meghatározott szögekkel, ami arra utal, hogy mesterségesen építették. A kutatók szerint a forma nem ismerhető fel Gíza egyetlen ismert építészeti jellegzetességéről sem, ami arra enged következtetni, hogy egy mélyebb építmény vagy kamra bejárata lehet.

Az L alakú szerkezet alatt egy „nagy elektromos ellenállású” anomáliát észleltek, ami azt jelenti, hogy nem ugyanúgy vezeti az elektromos áramot, mint a körülötte lévő anyagok. Az ilyen anomáliák homok, kavics vagy üregek jelenlétére utalhatnak a földben, ami azt jelentheti, hogy egy rejtett járat vagy kamra található a felszín alatt.

További vizsgálatokra lesz szükség annak megállapításához, hogy pontosan mi is az anomália. Ha kiderül, hogy van egy rejtett kamra vagy portál, az elmélyítheti az egyiptomi temetkezési szokások és az ókori társadalom által alkalmazott építési technikák megértését.