Mi az a Grimace Shake, amiért megőrül a fél világ? Megérkezett Magyarországra is!

Július 24-től a hazai McDonald'sokban is lehet kapni a Grimace Shake-et, ami korábban már az egész világot meghódította, Magyarországon azonban eddig csak álmodozhattunk róla, hogy a Mekikbe betérve vegyünk egyet a virálissá vált lila finomságból. De mi is ez a Grimace Shake, és egyáltalán miért lett olyan népszerű?

A Grimace Shake természetesen a TikToknak köszönheti a népszerűségét elsősorban, és nem az ízének Fotó: YouTube

Mi az a Grimace Shake, és miért lett olyan népszerű?

A Grimace Shake-et még 2023-ban dobta piacra a McDonald-s. Eredetileg a gyorsétterem-lánc egyik kabalájának, a lila plüss szörny Grimace-nak az 52. születésnapja alkalmából. De kezdjük az elején! Ki is az a Grimace? Itthon szinte mindenki csak a bohóc Ronald McDonald figuráját ismeri, ha a Meki kabalafiguráiról van szó, azonban valójában az étteremlánc története során számos ilyen figura jelent már meg. Grimace eleinte Ronald McDonald "gonosz", négykarú ellenlábasa volt, aki ellopta a shake-eket. Később átformálták, ekkor született meg a ma is ismert, cukibb, lila plüss verzió. Ezt a figurát ünnepelte az először két éve, ideiglenesen megjelent, lila színű shake, ami aztán egy TikTok-trendnek köszönhetően tett szert világhírre. A trend lényege, hogy a fiatalok videóra vették, ahogy beleisznak a Meki lila shake-jébe, majd ezt követően különféle (megrendezett) kalandokba keverednek, vagy fura szituációkba kerülnek, egyes videókon pedig eljátszották a saját halálukat is.

Megérkezett Magyarországra a Grimace Shake

Nos, noha eddig itthon nem lehetett kapni, július 24-től Magyarországon is elérhető a Grimace Shake, ami 0,41 literes kiszerelésben lesz majd elérhető, korlátozott ideig.