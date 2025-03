"Eszméletlen" - Szabó Zsófi brutális villantásától hangos az internet

Fekete miniruhában és magassarkú cipőben pózolt a kamerának Szabó Zsófi. A dögös sztáranyuka ezzel megvillantotta karcsú és elképesztően hosszú lábait, amit a rajongói sem hagytak szó nélkül!

Zsófi elképesztően dögös! / Fotó: Borsonline

Bármi is a feladatod, végezd szívvel-lélekkel! Isten nem véletlenül bízta rád

- osztotta meg pozitív gondolatait a szexi kép mellett a műsorvezető. Követői azonban többnyire a látványra reagáltak. Meg kell jegyezzük, Zsófi meg is érdemli a sok elismerést, hisz sokat edz és az étrendjére is odafigyel, aminek meg is van az eredménye!

Gyönyörűségem, eszméletlenül szexi vagy abban magassarkú cipőben

- bókolt egy hozzászóló.

Csodálatosan nézel ki, elképesztően gyönyörűek a lábaid

- jegyezte meg egy másik kommentelő.

Ha kíváncsi vagy a teljes bejegyzésre, ide kattintva tudod megtekinteni!