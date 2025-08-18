„A betegségem nem csak a terhesség miatt volt – választanom kellett, és mindent elvesztettem”

Egy kismama abban a hitben élt, hogy a reggeli rosszullétei csak a terhesség szokásos tünetei. A 29 éves Sophia Yasinnal azonban megtörtént, amire sosem számított.

Azt hitte reggeli rosszulléte a terhesség tünete volt, szívszorító híreket kapott az anyuka (Fotó: GoFundMe)

Sophia 2024 júniusában esett teherbe, miután férjével, a szintén 29 éves Lewis Osbourne-nal közösen házat vásároltak. A pár azt hitte, a reggeli rosszullét a terhesség egyik szokásos velejárója, és amikor Sophia elmondta az orvosainak, hogy éjszaka izzad és viszket, ők is megnyugtatták: ezek normális tünetek az első trimeszterben.

Egész nap, néhány óránként hányingerem volt. Éjszakai izzadásom volt, és egész éjszaka viszkettem. Nagyon kellemetlenül éreztem magam. Mindenki azt mondta, hogy ez teljesen normális az első trimeszterben, és enyhülnie kellene

- mesélte Sophia.

A kismama szeptemberben, 14 hetes terhesen esett össze a munkahelyén. Bár az orvosok eleinte tüdőgyulladásra gyanakodtak, egy biopszia és egyéb tesztek során kiderült, hogy daganat található a szíve felett. Az orvosok B-sejtes limfómát diagnosztizáltak nála.

Sophia élete egyik legnehezebb döntése előtt állt: meg kellett válnia a gyermekétől, hogy azonnal megkezdhessék az intenzív kemoterápiát. Szerencsére ma már tünetmentes állapotban van.

Néhány órát adtak nekem, hogy eldöntsem, mit tegyek. A daganat elég gyorsan nőtt

- mondta.

A daganat, amely a szíve felett volt, majdnem akkorára nőtt, mint maga a szíve, így az orvosoknak sürgősen cselekedniük kellett. Sophia férjével közösen úgy döntött, hogy véget vetnek a terhességnek, így kénytelen volt világra hozni kislányát, akit Kainaat Pearlnek neveztek el.

A hathetes, intenzív kemoterápiás kezelések közben Sophia gyászolta a babáját, elveszítette a haját, és gyászolta a régi életét is. 2025 januárjában hivatalosan is tünetmentes lett. A jó hírt egy jótékonysági sétával ünnepelte, amelynek célja az volt, hogy adományokat gyűjtsön más, hasonló sorsú emberek számára.

Minden lépést a babáért teszünk, akit elvesztettünk.

Sophia még mindig reméli, hogy egyszer újra édesanya lehet, de orvosai azt tanácsolták, hogy legalább két évig várjon, mivel ekkor a legnagyobb az esélye annak, hogy a rák ne újuljon ki - írja a Mirror.