AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Az orvosom legutóbb azzal a gondolattal búcsúzott tőlem, hogy használjam ki az előttem álló pár hetet" - Ünnepelni kezdett Lola

lola
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 17:10
terhességszülinap
Úgy tűnik megkezdődött a visszaszámlálás.

Rengeteg várakozás, aggodalom és aggasztó hír után, úgy tűnik megkezdődött a visszaszámlálás Lola számára, akinek már csak pár hét és megszületik első gyermeke.

Lolát már csak hetek választják el gyermeke születésétől.
Lolát már csak hetek választják el gyermeke születésétől. Fotó: Ripost

Az orvosom legutóbb azzal a gondolattal búcsúzott tőlem, hogy használjam ki az előttem álló pár hetet. Úgyhogy ma úgy döntöttem, hogy 1 nap csúszással, de elindítom a születésnapi hetemet.

- írta Instagram-posztjában az énekesnő.

Bár 37. szülinapját hivatalosan augusztus 14-én ünnepli, úgy tűnik a kismama kisebb csúszással, de egy héten át fog ünnepelni, miközben készülődik gyermeke őszi érkezésére.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu