"Az orvosom legutóbb azzal a gondolattal búcsúzott tőlem, hogy használjam ki az előttem álló pár hetet" - Ünnepelni kezdett Lola

Rengeteg várakozás, aggodalom és aggasztó hír után, úgy tűnik megkezdődött a visszaszámlálás Lola számára, akinek már csak pár hét és megszületik első gyermeke.
Az orvosom legutóbb azzal a gondolattal búcsúzott tőlem, hogy használjam ki az előttem álló pár hetet. Úgyhogy ma úgy döntöttem, hogy 1 nap csúszással, de elindítom a születésnapi hetemet.
- írta Instagram-posztjában az énekesnő.
Bár 37. szülinapját hivatalosan augusztus 14-én ünnepli, úgy tűnik a kismama kisebb csúszással, de egy héten át fog ünnepelni, miközben készülődik gyermeke őszi érkezésére.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.