"Az orvosom legutóbb azzal a gondolattal búcsúzott tőlem, hogy használjam ki az előttem álló pár hetet" - Ünnepelni kezdett Lola

Rengeteg várakozás, aggodalom és aggasztó hír után, úgy tűnik megkezdődött a visszaszámlálás Lola számára, akinek már csak pár hét és megszületik első gyermeke.

Lolát már csak hetek választják el gyermeke születésétől. Fotó: Ripost

Az orvosom legutóbb azzal a gondolattal búcsúzott tőlem, hogy használjam ki az előttem álló pár hetet. Úgyhogy ma úgy döntöttem, hogy 1 nap csúszással, de elindítom a születésnapi hetemet.

- írta Instagram-posztjában az énekesnő.

Bár 37. szülinapját hivatalosan augusztus 14-én ünnepli, úgy tűnik a kismama kisebb csúszással, de egy héten át fog ünnepelni, miközben készülődik gyermeke őszi érkezésére.