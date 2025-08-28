"Az élet annyira igazságtalan" - édesanyja születésnapján vesztette életét a 20 éves Olivia

Mások gyászának feldolgozásában próbált segíteni az a félárva fiatal nő, aki végül tragikus hirtelenséggel pont édesanyjának születésnapján vesztette életét. A 20 éves Olivia Bettney ugyanis 1-es típusú cukorbetegséggel küzdött. Mindig másokon akart segíteni azok után, hogy mindössze hétéves volt, amikor elveszített az apját. Azóta mindig is gyászterapeuta szerett volna lenni. Ezt a munkáját pedig azok után is folytatta, hogy 2024-ben megvakult egyetemei tanulmányai első évében. Végezte végül álmában érte őt.

Gyász: édesanyja születésnapján vesztette életét. Fotó: Freepik

Édesanyja, Susan így nyilatkozott lány haláláról:

Összetört szívvel jelentjük be kis Livünk váratlan halálát, aki békésen távozott álmában. Ő volt a fény az életünkben, és most az a feladatunk, hogy ezt a fényt továbbvigyük magunkban

- közölte a szintén látássérült, gyászoló anya, akinek támogatására és Olivia temetési költségeire eddig közel 3 ezer fontnyi (több mint egymillió forint) adomány gyűlt össze, miután Olivia húga, Mollie adománygyűjtésbe kezdett, írja a Mirror.