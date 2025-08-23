Felfoghatatlan hírt kaptunk: összeesett és meghalt a szupermarketben az ismert sportoló felesége

Egy korábbi krikettjátékos felesége halt meg tragikus hirtelenséggel egy Waitrose üzletben, most megható szavakkal emlékezett meg „szerető, nagylelkű és kedves” társáról.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 64 éves Duncan Pauline elmondta, hogy feleségével, Wiyadával azt tervezték, hogy visszavonulnak Thaiföldre, a nő szülőhazájába, mielőtt az asszony hirtelen összeesett és meghalt a surrey-i Esher High Streeten található szupermarketben szerdán.

A Surrey megyei krikettcsapat egykori sztárja elmondta, hogy már meg is vásárolták közös otthonukat Délkelet-Ázsiában, most azonban tragikus módon egyedül kell majd megtennie a közel 9600 kilométeres utat felesége hamvaival.

Wiyada, akit „Lek” becenéven ismertek – ami thai nyelven „kicsi”-t jelent –, éppen bevásárolt az elegáns üzletben este 6 óra körül, amikor váratlanul összeesett és meghalt a döbbent vásárlók szeme láttára.

Mentők és rendőrök siettek a helyszínre, miután bejelentést kaptak Wiyada állapotával kapcsolatos „aggodalmakról” az esés után, ám még a helyszínen halottnak nyilvánították.

A szupermarketet és a környező főutcát lezárták, miközben a mentőszolgálatok – köztük a légi mentőegység – a helyszínre érkeztek. Az üzlet azóta újra kinyitott.

Pauline elmondta, hogy felesége egyik barátja hívta fel, majd közölte vele, hogy a felesége elesett – amit ő akkor még csak egy „kisebb fejsérülésnek” gondolt. Ám a halálhír – alig 45 perccel azután, hogy Wiyada elindult otthonról – „teljesen lesújtotta”.

Egy kendő volt a fején, és nagyon békésnek tűnt, amikor levették róla. Csak 46 éves volt, megdöbbentő, hogy ilyen fiatalon meghalhatott. 22 éve voltunk házasok, és néhány éven belül készültünk nyugdíjba vonulni

– idézi a Daily Mail a férfi szavait.