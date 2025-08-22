„Hulk Hogant megölték” – Szörnyű titokról rántja le a leplet a legenda régi barátja

Lassan már egy hónapja (július 21-én) hunyt el 71 évesen a világ leghíresebb pankrátora és színésze, Hulk Hogan. Egykori kebelbarátja, a rádiós Bubba the Love Sponge egy adásában sokkoló kijelentést tett a legendás amerikai hírességről.

Hulk Hogan (balra) és Bubba 2009-ben, három évvel az összeveszésük előtt

Fotó: Getty Images

Bubba meggyőződése, hogy a halál okaként feltüntetett infarktus csak fedősztori.

Valaki megölte Hulk Hogant. Ez a véleményem!

– mondta a különc rádiós, aki hetekkel Hogan halála előtt hajtogatta a nyilvánosság előtt, hogy egykori barátja borzalmas állapotban van, mégsem hitt neki senki. Aztán jött a halálhír. Addig kinevették, kigúnyolták.

– Mindenki lehülyézett – panaszolta most Bubba the Love Sponge, hosszasan sorolva a neveket, köztük a pankrátorlegenda fiát, Nick Hogant, menedzserét, Jimmy Hartot, régi ellenfelét, Brian Blairt és a tévés producert, egyben promótert, Eric Bischoffot is megemlítve.

Hulk Hogan lánya is gyanakszik

Bubba most igazolva látja, hogy valami bűzlik Hulk Hogan halála körül. A halotti anyakönyvi kivonatban szívroham szerepel a kiváltó okként, és azt a sztár magánorvosa, dr. Gerald Joseph Fitzgerald Jr. írta alá. Hivatalos jegyzőkönyv, boncolás vagy akár toxikológiai vizsgálat ugyanakkor nem készült. Ezek hiányát nehezményezte Hogan lánya, Brooke is. Ő nem vett részt apja temetésén, de azon a napon interjút adott Bubba műsorában. Akkor is elmondta, mennyire furcsállja, hogy nem volt boncolás.

– Nem volt hivatalos kivizsgálás. Azt is írhatták volna: 'elütötte egy egyszarvú' – és senki sem tiltakozott volna – tűnődött el Bubba. –

Valaki hibázott, és valaki megpróbálja eltussolni. Az a valaki felelős Hulk Hogan haláláért.

Kettejüket régen szoros barátság kötötte össze, de miután nyilvánosságra került egy titokban felvett szexvideó Hulk és Bubba akkori felesége, Heather együttlétéről a rádiós otthonában és jóváhagyásával. Hogan ennek ellenére kártérítési pert indított magánélet megsértése címen, és soha többé nem állt szóba vele. Pedig Hogan lánya szerint az apja tudta, hogy nem a barátja, hanem Bubba egy kollégája szivárogtatta azt ki a Gawker portálnak. Utóbbi a per következtében csődöt jelentett, amikor 140 millió dollár (55 milliárd forint) kártérítést ítéltek meg a pankrátornak a magánélete megsértéséért (végül "csak" 31 millió dollárt, azaz 12 milliárd forintot fizettek neki).