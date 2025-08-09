"Engem ne ássanak el, ne sirassanak!" - Sztrókot kapott és lebénult a magyar sztárzenekar énekese

Tóth Attila, a hazai rockélet egyik legmarkánsabb hangja, a Pokolgép egykori frontembere és a Madách Színházban futó Jézus Krisztus Szupersztár főszereplője. Egy ikon, aki hosszú évtizedekig a színpad energiájából táplálkozott. Azonban 48 évesen, egyetlen pillanat alatt zuhant össze mindaz, amit addig felépített; sztrókot kapott. Az élete azon az estén gyökeresen megváltozott.

Tóth Attila: Volt időm átgondolni a sztrók után az egész életemet. Nagyon, nagyon a padlón voltam. (Fotó: olvasói)

"A sztrók nekem igazából egy fejre koppintás volt"

Attila otthon, magatehetetlenül feküdt nyolc órán át, eszméletlen állapotban, míg felesége haza nem ért. Jobb oldala teljesen lebénult, teste nem engedelmeskedett. Nem titkolta, hogy nála a sztrók egyáltalán nem érkezett váratlanul: a magas vérnyomás, a rengeteg stressz és a szteroidok együttes hatása teremtette meg a baj alapját. Attila elmondása szerint mindig is olyan életet élt, amelyből sejteni lehetett, hogy egyszer valamilyen betegség érheti. Most nyíltan beszél erről, hogy mások tanulhassanak a történetéből.

A Pokolgép frontembereként egy rendkívül stresszes időszakon mentem keresztül, de valójában az egész életemet végigkísérte a folyamatos feszültség. A koncertek és a gyakori viták csak tovább növelték ezt a terhelést. Emellett rengeteg szteroidot szedtem, amelyek jelentősen megemelték a vérnyomásomat. Végül éppen ez volt az oka annak, ami a sztrókhoz vezetett

- meséli Attila a kezdetekről.

„Tegnap 400 ember állva tapsolt, másnap a mosdóba sem tudtam kimenni egyedül!"

Ez a kettősség, borzasztóan fájdalmas élmény volt. Nem elég, hogy a sztrók megtörtént, de utána elképesztően megalázó, hogy nem tud az ember a mosdóba sem elmenni. Különösen, a kiszolgáltatottság érzését viseltem nehezen. Az akaratom elengedhetetlen volt a felépülésemhez. Azt mondtam magamnak: „A francba, akkor is meggyógyulok! Engem ne ássanak el, ne sirassanak!” Bár soha nem tartottam magam sztárnak, a kép, amit magamról kialakítottam, nem egyeztethető össze a kerekesszékes élettel. Ez az egész felépülés egy újabb munka volt, amit el kellett végezni, nem feladni, hanem küzdeni és visszatérni az életbe. Amikor mindenki már lefeküdt aludni, én még tornáztam. Akarni kell a gyógyulást és én nagyon akartam. Csak így megy

- teszi hozzá Attila.