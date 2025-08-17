"Csak haza kell hoznunk őt" - az idővel fut versenyt a család, egy édesanya élete a tét

Egy család kétségbeesetten kér segítséget, miután az édesanyjuk egy életet megváltoztató orvosi vészhelyzetet szenvedett nyaralása közben Spanyolországban.

Az anyuka családja most az idővel fut versenyt, hogy szívrohama után megfelelő kezelést kapjon.

Fotó: GoFundMe

A 58 éves Carol Callaghan, aki az ír Charleville-ből származik, barátaival vásárlókörúton vett részt Alicantéban, amikor hirtelen szívrohamot kapott és összeesett. Azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok közölték a lesújtott családdal, hogy lehet, nem éli túl a történteket.

Carol egy hétig kómában volt, mielőtt csodával határos módon felépült. Bár még mindig az intenzív osztályon ápolják, a spanyol orvosok közölték a hozzátartozókkal, hogy mindent megtettek, amit tudtak, és a teljes felépülés egyetlen reménye az Írországban elérhető speciális rehabilitáció.

Még mindig légcsőmetszése van, így az utazáshoz intenzív ellátásra lenne szüksége. Amint ezt eltávolítják, azonnal intenzív rehabilitációra lesz szüksége. Az idő kulcsfontosságú.

- számolt be a rémálomról fia, Jack.

A család GoFundMe-gyűjtést indított, miután a biztosítótársaság megtagadta, hogy fedezze a légi mentő és az orvosi csapat költségeit, akik hazaszállíthatnák. Eddig több mint 58 ezer euró (22, 9 millió Ft) gyűlt össze, de a várható költségek jóval magasabbak lesznek.

Csak haza kell hoznunk őt. Minél előbb elkezdheti a rehabilitációt, annál nagyobb az esélye a teljes felépülésre.

Jack úgy írta le édesanyját, mint legnagyobb szívvel rendelkező ember, akit ismer.

Carol sérülései miatt hosszú távú rehabilitációra és speciális ellátásra van szüksége. Sajnos az utazási biztosítása megtagadta a hazaszállítás költségeinek fedezését. Ezért fordulunk most segítségért a nyilvánossághoz. Minden adomány, legyen bármilyen kicsi, közvetlenül az orvosi repülés és a további ellátás költségeire megy.

- olvasható a gyűjtés oldalán.

Carol családja most kétségbeesetten fut versenyt az idővel, hogy összegyűjtse a szükséges összeget, és végre hazahozhassák őt - írta a Mirror.