Váratlan fellépő a Szigeten: hordágy helyett mikrofont ragad egy mentős

A Sziget Fesztiválon idén a mentők nem csak szó szerint, de átvitt értelemben is villognak majd: az egyik pécsi mentőtechnikus, Szentgyörgyváry Balázs, alias Bazsi ugyanis ezúttal nem hordággyal, hanem gitárral érkezik a fesztiválra.

A Sziget Fesztivál színpadán egy váratlan fellépő szórakoztatja majd a közönséget / Fotó: Gáll Regina / Bors

Mentős a Sziget Fesztivál színpadán – most a bulit éleszti újra!

Szentgyörgyváry Balázs pécsi mentőtechnikus a Made in B könnyűzenei formáció alapító tagja, aki ezúttal nem a mentőautó volánja mögött, hanem a reflektorfényben dolgozik majd – a fesztiválozók jó hangulatáért. A mentősök közt amúgy nem ritka, hogy valaki rejtett tehetséggel bír, de azért nem mindennap fordul elő, hogy egy fesztiválon találkozunk velük – ráadásul nem a mentősátorban.

Most a fiatal tehetség megmutathatja, hogy nem csak életeket, hanem hangulatot is tudsz menteni!

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán osztották meg a lelkesítő és gratuláló posztot, ami Balázs Sziget-fellépéséről szól.