Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

László névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Váratlan fellépő a Szigeten: hordágy helyett mikrofont ragad egy mentős

Sziget fesztivál
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 17:10
színpadmentős
Fergeteges bulira számíthatnak a fesztiválozók.
Amy Mans
A szerző cikkei

A Sziget Fesztiválon idén a mentők nem csak szó szerint, de átvitt értelemben is villognak majd: az egyik pécsi mentőtechnikus, Szentgyörgyváry Balázs, alias Bazsi ugyanis ezúttal nem hordággyal, hanem gitárral érkezik a fesztiválra.

alt=A Sziget Fesztivál színpadán egy váratlan fellépő szórakoztatja a közönséget
A Sziget Fesztivál színpadán egy váratlan fellépő szórakoztatja majd a közönséget / Fotó: Gáll Regina /  Bors

Mentős a Sziget Fesztivál színpadán – most a bulit éleszti újra!

Szentgyörgyváry Balázs pécsi mentőtechnikus a Made in B könnyűzenei formáció alapító tagja, aki ezúttal nem a mentőautó volánja mögött, hanem a reflektorfényben dolgozik majd – a fesztiválozók jó hangulatáért. A mentősök közt amúgy nem ritka, hogy valaki rejtett tehetséggel bír, de azért nem mindennap fordul elő, hogy egy fesztiválon találkozunk velük – ráadásul nem a mentősátorban. 

Most a fiatal tehetség megmutathatja, hogy nem csak életeket, hanem hangulatot is tudsz menteni!

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán osztották meg a lelkesítő és gratuláló posztot, ami Balázs Sziget-fellépéséről szól.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu