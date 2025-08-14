„Ugyanazzal a rákkal diagnosztizáltak, mint a férjemet – hat hónapot adtak”

A brit Ann Lally-nél előrehaladott hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak az orvosok. Az asszonynak ráadásul pontosan ugyanazzal a gyilkos kórral kellett szembenéznie, mint korábban a férjének, aki csak pár hónappal korábban távozott az élők sorából.

Ugyanazzal a rákkal diagnosztizálták az asszonyt, mint korábban a férjét Fotó: UNSPLASH

Ugyanazt a rák diagnózist kapta, mint a férje

Ann Lally-nél 2024 júniusában diagnosztizálták a betegséget, mindössze három hónappal azután, hogy férje, Mike, aki ugyanezt a diagnózist kapta, 75 évesen szívrohamban elhunyt. A 70 éves Ann, aki Stockport közelében él, elmondta, hogy neki és férjének is alig voltak tünetei, de amikor az orvosok felfedezték a betegséget, a rák már átterjedt a májára és a tüdejére.

Egyszerűen nem tudtam elhinni. Azt mondtam az orvosnak: ‘A férjemnek hasnyálmirigyrákja volt. Hogyan kaphat ugyanaz a pár ugyanilyen diagnózist? Valamit rosszul csináltunk?’ Tudom, hogy ez most butaságnak hangzik, de akkor egyszerűen felfoghatatlan volt

– mesélte Ann.

A hasnyálmirigyrák jellemzően nem okoz tüneteket a korai szakaszban, és gyakran későn diagnosztizálják, de tünetei közé tartozik a sárgaság, emésztési zavar, megmagyarázhatatlan fogyás és a székletürítési szokások megváltozása.

Ann felidézte, hogy férje, Mike 2023. augusztus 16-án került kórházba sárgasággal, egy hónappal később azonban már előrehaladott hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála, és mindössze 3–6 hónapot adtak neki az orvosok. Ráadásul krónikus obstruktív tüdőbetegsége miatt nem kaphatott kezelést – írja a Mirror. A férfi 2024. március 8-án hunyt el. Ann és Mike közel 50 évig voltak házasok.

Gyászát feldolgozva Ann egyedül utazott el Olaszországba, ahol gyomorpanaszai jelentkeztek. Eleinte azt hitte, ez csak az étrendváltozás miatt van, de miután észrevette, hogy könnyen kialakulnak rajta véraláfutások, május 27-én háziorvoshoz fordult. Néhány nappal később, június 2-án közölték vele a lesújtó hírt: előrehaladott hasnyálmirigyrákja van, és 6-12 hónapot jósoltak neki.

Jelenleg nem szed gyógyszert, és legutóbbi vizsgálatai szerint a rák stabil, nincs daganatnövekedés. Most háromhavonta jár kontrollra és előrehaladását figyelemreméltónak nevezte, hozzátéve:„Túlléptem a lejárati időmet.”