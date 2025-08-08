Nyaralás után halt meg az anyuka, rejtély, mi okozta a tragédiát

Egy család azt állítja, hogy még mindig nem értik, hogy mi okozta az anyuka halálát, aki kevesebb mint egy héttel azután halt meg, hogy hazaértek tunéziai nyaralásukból.

A 47 éves Amanda ,,Mandy" Cugini megbetegedett, miután hazaértek a nyaralásból. Hirtelen lett rosszul, és bár férje megpróbálta újraéleszteni, nem járt sikerrel, július 22-án pedig életét vesztette. David szerint Mandy csodálatos anyja volt két lányának, akik 10 és 17 évesek voltak, valamint volt egy 34 éves mostohalánya. Családja egyelőre nem tudja, mi okozta Mandy halálát.

Ő több embert ért el és érintett meg, mint amennyit én valaha is megismerhetek. 18 évig voltam Amanda mellett, és előtte 10 évig barátok voltunk, szóval régóta ismertem őt

- idézi a férj szavait a Mirror.

Amanda egy helyi bölcsődében dolgozott és éppen a napközis dajka képesítés megszerzésére készült. David szerint családjuk már így is sok nehézséggel nézett szembe. Amanda elvesztette szüleit, ráadásul a válság és a Covid-19 világjárvány is megnehezítette a megélhetést, de Amanda így is igyekezett másokon segíteni.

Őszintén szólva nagyon-nagyon nehéz

- mondta Amanda elvesztésének feldolgozásáról és a család hozzáállásáról David. Családjuk megpróbál visszatérni a normális kerékvágásba, de a gyász néha jön és megy.