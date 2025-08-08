Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Két motorbaleset 24 óra alatt: kis híján megismétlődött a váncsodi tragédia

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 09:45
m4-eskarambol
Aggasztó! Egy nap két gyanúsan hasonló balesethez riasztották a mentőket.

Két, aggasztóan hasonló baleset is történt 24 óra leforgása alatt. Az egyikről korábban mi is beszámoltunk: az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán egy motoros és egy autós karambolozott csütörtök reggel. Az ütközés következtében a 40 év körüli motoros életveszélyesen megsérült, majd pedig a gyorsan kiérkező segítség ellenére életét vesztette. A rendőrség tájékoztatása szerint a motorbalesethez az autós figyelmetlensége vezetett, ugyanis kanyarodás közben nem adta meg az elsőbbséget a motorosnak.

Halálos baleset történt Váncsodnál
Halálos baleset történt Váncsodnál Fotó: TV2

A váncsodihoz hasonló baleset történt Budapesten is

Az M4-eshez gyanúsan hasonló esethez riasztották a mentőket a főváros XV. kerületébe, ahol ugyancsak egy autó és egy motor karambolozott szerda este. A 20 év körüli motoros lerepült a járműről és egy buszmegálló fémcsövének csapódott. Az eset az M4-es balesethez szinte azonosan egy kanyarodó autós figyelmetlensége miatt történt. Itt szerencsére végül nem történt tragédia: a motorost, valamint az autóban ülők közül az egyik utast kórházba szállították – számolt be a történtekről a Tények.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
