Két motorbaleset 24 óra alatt: kis híján megismétlődött a váncsodi tragédia

Két, aggasztóan hasonló baleset is történt 24 óra leforgása alatt. Az egyikről korábban mi is beszámoltunk: az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán egy motoros és egy autós karambolozott csütörtök reggel. Az ütközés következtében a 40 év körüli motoros életveszélyesen megsérült, majd pedig a gyorsan kiérkező segítség ellenére életét vesztette. A rendőrség tájékoztatása szerint a motorbalesethez az autós figyelmetlensége vezetett, ugyanis kanyarodás közben nem adta meg az elsőbbséget a motorosnak.

Halálos baleset történt Váncsodnál Fotó: TV2

A váncsodihoz hasonló baleset történt Budapesten is

Az M4-eshez gyanúsan hasonló esethez riasztották a mentőket a főváros XV. kerületébe, ahol ugyancsak egy autó és egy motor karambolozott szerda este. A 20 év körüli motoros lerepült a járműről és egy buszmegálló fémcsövének csapódott. Az eset az M4-es balesethez szinte azonosan egy kanyarodó autós figyelmetlensége miatt történt. Itt szerencsére végül nem történt tragédia: a motorost, valamint az autóban ülők közül az egyik utast kórházba szállították – számolt be a történtekről a Tények.