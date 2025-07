Kómába esett, majd elhunyt Vera, a vétlen családanya - három ember köszönheti neki az életét

Egy boldog család élete vett tragikus fordulatot a nyugodtnak induló, forró nyári napon, a felvidéki Nagykaposnál, július 2-án. A háromgyermekes családanya, P. Veronika éppen két kisfiával, a három éves Szebasztiánnal és a kilenc éves Patrikkal autózott hazafelé, amikor a semmiből egy fiatal sofőr csapódott beléjük a kocsijával. A két kisfiú és a sofőr súlyosan megsérült, Veronika pedig kómába esett.

Veronika a baleset után kómába esett. Hat napig harcoltak érte, de nem lehetett megmenteni. Családja most felajánlja a szerveit Fotó: Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

Kómába esett, majd elhunyt Veronika

A Noviny úgy tudja, hogy a 19 éves sofőr nemcsak, hogy nem adta meg az elsőbbséget Veronikáéknak, de az asszony kocsiját vezető férfi, Zoltán szerint, a vétkes fiatal 140 kilométeres sebességgel száguldott az úton. Mint írták, a férfi nem is emlékszik a végzetes baleset szörnyű pillanataira.

Tulajdonképpen nem sokra emlékszem a balesetből. Csak a becsapódásra, miután elhagytam a falut

- idézte a lap a fiatal férfit, Mareket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, ugyanis Zoltán, Vera és a két kisfiú is súlyosan megsérült. A legrosszabb állapotban Szebasztián és Veronika volt: a kisfiút mesterséges kómába kellett helyezni, míg Vera csigolyái és a koponyája is megsérült.

Bár kisfia csodával határos módon már jobban van, Veronika állapota nem javult. A családanya nem tért magához a kómából, állapota válságos volt, minden nap élet és halál között lebegett. A család azonban az utolsó pillanatig reménykedett a csodában, azaz abban, hogy Veronika fel fog épülni. Tegnap (július 8.) azonban minden reményük elveszett: úgy tudjuk, ekkor derült ki, hogy Veránál beállt az agyhalál, a fiatal családanya életét már nem lehet megmenteni.

Felajánlották Veronika szerveit

Nővére teljesen összeomlott:

A testvéri szeretet olyan kötelék, amelyet sem az idő, sem a távolság nem bonthat meg. Együtt osztoztunk a titkainkon, nevettünk és sírtunk, majd egyszer csak a világ kegyetlen módon elszakított minket egymástól

- írta búcsújában testvére. Mint mondta, próbálja felfogni azt, ami emberi ésszel lehetetlen: imádott testvére nincsen többé.

Most is itt állok és próbálom felfogni, a felfoghatatlant. Te már nem vagy velem. A hiányod olyan, mint egy szakadék a szívemben, amit semmi sem tölthet ki. Minden nap eszembe jutnak közös pillanataink

- tette hozzá.

A család azonban a legfájdalmasabb időszakban is szívszaggató döntést hozott: Veronika szerveit felajánlották, ami vélhetően három életet fog megmenteni.

A család és a barátok vigasztalhatatlanok.