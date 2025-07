„Nem igazságos” - szabadlábon a 19 éves sofőr, aki halálba küldte a háromgyerekes Verát

Mint arról a Bors is beszámolt, egy hajdan boldog család élete tört ketté a szlovákiai Nagykaposon július 2-án. Aznap a háromgyerekes családanya, P. Veronika két kisebbik fiával utazott abban a kocsiban, aminek elsőbbségadás nélkül nekirongyolt egy, a semmiből előbukkanó autó. Utóbbit egy 19 éves sofőr vezette. A balesetben a családi kocsit vezető Zoltán és a két kisfiú, Szebasztián és Patrik is súlyosan megsérült, Veronikát pedig élet és halál közti állapotban, medence- és nyakcsigolya töréssel, illetve súlyos koponyasérüléssel vitték kórházba. A család döbbenete leírhatatlan; a balesetet okozó férfi ugyanis még most is szabadlábon járhat-kelhet.

A kocsikból szinte semmi nem maradt, Zoltán szerint a fiatal nagy sebességgel rohant beléjük. A család felháborodott, a sofőr szabadlábon védekezhet Fotó: Noviny

Szabadlábon védekezik a Veronika halálát okozó fiatal sofőr

Az asszony kómába esett és bár szerettei az utolsó másodpercig bíztak a csodában, a baleset után pár nappal minden remény elveszett. Szerdán (július 8.) ugyanis az orvosok közölték; a családanyánál beállt az agyhalál állapota.

Szerettei teljesen összetörtek, amikor Veronikát lekapcsolták a gépekről, azonban még a legnagyobb gyászukban is szívszaggató döntést hoztak. Az asszony szerveit ugyanis felajánlották, amivel három ember életét fogja megmenteni.

A félárván maradt fiúk azonban még nem tudják, hogy szeretett anyukájuk soha nem fog hazatérni: a 3 éves Szebasztián és a kilenc éves Patrik ugyanis még jelenleg is a kórházban lábadoznak. Az idősebb fiút, úgy tudni, hogy az apukájuk, Zoltán fogja majd nevelni, míg a két kisebb gyermeket Veronika nővére, egyben a fiúk keresztanyja szeretné magához venni, mivel az apa jelenlegi munkája mellett nem tudná megoldani a kicsik ellátását.

A gyász mellett azonban a család anyagi helyzete is kétségbeejtő, egyelőre nem tudják, hogyan tudják felnevelni a gyerekeket.

A rendőrség nyomoz a halálos baleset ügyében, a kassai rendőrkapitányság már megvádolta a 19 éves férfit. Bár sokakat sokkolt, de kiderült: a fiatal szabad lábon védekezhet.

„Egy 19 éves, Kassa környéki férfit vádoltak meg az ügyben. A vádlott szabadlábon védekezhet. A jogosítványát a közlekedési baleset helyszínén lefoglalták” - mondta el a Noviny-nek Lenka Ivanová, a rendőrség szóvivője. A család felháborodott azon, hogy a Veronika halálát okozó fiatalt nem zárták a rácsok mögé.

Vissza akarjuk kapni, újra át akarjuk ölelni, látni akarjuk a mosolyát. Nem igazságos, hogy szabadon járhat. Tönkretette az egész családunkat, közte három gyereket is

- mondta a lapnak dühösen Veronika párja, Zoltán.