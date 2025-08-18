"A háziorvosom arca elfehéredett" - szokatlan tünet vezetett a nő halálos diagnózisához

Kamaszként Becky Strange az aktív élet megtestesítője volt. A Melbourne délkeleti részén fekvő Mornington-félszigeten netballozott, meccseket bíráskodott, balett-előadásokban szerepelt, és könnyedén végigcsinálta az aerobik-rutinokat.

Szokatlan képessége egy szörnyű diagnózis előjele volt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A fiatal lány annyira hajlékony volt, hogy a testét olyan formákra tudta csavarni, amikről a legtöbb gyerek csak álmodhatott.

Nagyon hajlékony voltam, ezért mindenféle menő dolgot tudtam csinálni, de állandóan megsérültem, még a futás is elég volt ahhoz, hogy kificamodjon a bokám.

- mesélte a ma 39 éves Becky a Daily Mail-nek.

Akkoriban még nem sejthette, hogy ez a rendkívüli hajlékonyság egy rejtett genetikai betegség árulkodó jele, amely később krónikus fájdalmakkal, és több mint egy tucat súlyos műtéttel sújtja majd.

21 éves korában Becky álma, hogy édesanya lehessen, összeomlott, amikor negyedik stádiumú endometriózist és policisztás petefészek szindrómát diagnosztizáltak nála. Egy évtizednyi invazív beavatkozás és több lombik kezelés következett. Majd 2021-ben Becky szeretett nagymamája elhunyt.

Amikor haldoklott, azt mondta nekem: Elmegyek, és megkérem Istent, hogy küldjön neked egy babát. Két héttel később megfogant Maddison. Őszintén hiszem, hogy ő az én csodám.

- mondta Becky.

Azonban a terhesség nem volt könnyű. Hét hónaposan Becky összeesett a párja szeme láttára, elviselhetetlen csípőfájdalomtól, és nem tudott felkelni a padlóról. Ekkor még nem tudta, de súlyos csípőízületi diszpláziája volt, és egy még nagyobb egészségügyi csata állt előtte.

Maddison születése után az édesanyánál végül Ehlers–Danlos-szindrómát (EDS) diagnosztizáltak, egy ritka, örökletes betegséget, amely a test kötőszöveteit érinti. Az EDS-ben a kollagén, amely összetartja a testet, hibás, így az ízületek túlságosan lazák, a bőr pedig sérülékeny. A betegség magyarázatot adott Becky gyakori ficamaira és sérüléseire. A következő két évben 11 nagy műtéten esett át, beleértve gerinc-, keresztcsonti, nyaki és csípő-rekonstrukciókat. Ennek ellenére néhány orvos még mindig nem hitt neki.

Állítólag túl jól tartottam magam ahhoz, hogy krónikus fájdalmaim legyenek. Pedig minden egyes nap együtt éltem velük.

2025 februárjában Becky tünetei ijesztő fordulatot vettek: zavartság, koordinációs zavarok és állandó betegeskedés jelentkezett. Először agyhártyagyulladást diagnosztizáltak nála, és egy gerinccsapoláson esett át, amely során több mint egy órába telt, mire egyetlen csepp gerincfolyadékot sikerült nyerni, így MRI-vizsgálatot írtak elő.

A hazabocsátáskor kértem a felvétel egy példányát. Amikor megnéztem, láttam rajta valamit. Amikor elvittem a háziorvosomhoz a leletet, elfehéredett az arca. Azt mondta, azonnal látnom kell egy idegsebészt.

Néhány nappal később Becky sürgősségi műtétre került kórházba. Egy ritka kolloid ciszta, ami jóindulatú, de potenciálisan halálos agydaganat, elzárta az agy-gerincvelői folyadék áramlását, veszélyes nyomást okozva az agyában.