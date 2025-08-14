„Tavaly elhunyt az egyik fiam, a másik elvesztette a karját, a harmadik pedig most szombaton halt meg"

Két testvér kevesebb mint egy év különbséggel halt meg motorbalesetekben, a harmadik testvérük pedig néhány hónappal ezelőtt egy borzalmas munkahelyi baleset során szinte teljesen elvesztette a karját.

Két testvér motorbalesetben vesztett életét Fotó: Pixabay (illusztráció)

Két testvér motorbalesetben vesztett életét, majdnem egy év különbséggel

Michele Brugnaro volt az első, akit a család elveszített, tavaly november 2-án egy motorbalesetben hunyt el. Májusban a 32 éves Alessio elvesztette a karját, miközben megpróbált kiszabadítani egy beragadt targoncát a munkahelyén. Szombaton, augusztus 9-én, pedig a 47 éves Andrea hasonló körülmények között vesztette életét, mint Michele.

Úgy tudni, hogy motorja tapadása megszűnt, és lesodródott az útról, miután pár előzést végrehajtott. Egy betonszerkezetnek csapódott a Loreggia közelében lévő hídnál, Velence északnyugati részén, Olaszországban.

A mentősök gyorsan a helyszínre érkeztek, de már nem tudták megmenteni az életét, halálos sérüléseket szenvedett az ütközés során. Testvére, Michele hasonlóképpen vesztette életét, amikor motorja letért az útról, miközben fékezett, hogy egy idős kerékpárost engedjen át a zebrán. Több métert repült, miközben partnere és a kerékpáros is súlyosan megsérült.

Mindent megtett feleségéért, Alice-ért és gyermekeikért, Danielért és Noemiért. Szabadidejében szeretett vadászni és motorozni. Barátai óvatos és felelősségteljes motorosként írták le - írja a Mirror.

Temetésére augusztus 14-én, csütörtökön kerül sor Loreggiában.

Ébresszenek fel ebből a rémálomból. Ami történt, nem lehet valóság

- nyilatkozták Andrea szülei, Maurizio és Ornella.