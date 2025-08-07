Pokoli baleset az M4-esen, a motoros azonnal meghalt - drámai helyszíni felvételek

Összeütközött egy személyautó és egy motoros csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán – közölte reggel az útinform. A lehajtót órákra lezárták, ugyanis tragikus kimenetelű lett az ütközés - írja az Origo.

Fotó: HAOL

Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A rendőrségtől a HAOL megtudta, hogyan történhetett a felfoghatatlan szerencsétlenség.

Így történhetett a halálos baleset

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóosztálya érdeklődésünkre közölte,

az elsődleges információk szerint az autó balra, nagy ívben szeretett volna kanyarodni, és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

A HAOL oldalán néhány helyszíni fotót is megosztottak a balesetről, valamint egy videót is készítettek: