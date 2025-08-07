Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Pokoli baleset az M4-esen, a motoros azonnal meghalt - drámai helyszíni felvételek

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 14:46
Pillanatok alatt bekövetkezett a szörnyű baleset.
Bors
Összeütközött egy személyautó és egy motoros csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán – közölte reggel az útinform. A lehajtót órákra lezárták, ugyanis tragikus kimenetelű lett az ütközés - írja az Origo. 

Fotó: HAOL

Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A rendőrségtől a HAOL megtudta, hogyan történhetett a felfoghatatlan szerencsétlenség. 

Így történhetett a halálos baleset

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóosztálya érdeklődésünkre közölte, 

az elsődleges információk szerint az autó balra, nagy ívben szeretett volna kanyarodni, és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.  

A HAOL oldalán néhány helyszíni fotót is megosztottak a balesetről, valamint egy videót is készítettek: 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
