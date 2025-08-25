„Ha valaki, ő alázatosan végezte a munkáját, tiszta szívvel és szeretettel” – mentőtiszt rohant a halálba az M3-on, százak gyászolják Márkot

Mint arról a Bors is beszámolt, a szörnyű baleset vasárnap (augusztus 24.), az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető szakaszán történt. A 44 éves mentőtiszt, K. Márk ugyanis éppen Kerekharasztnál autózott, amikor egyenesen az előtte haladó, élő állatot szállító kamionba csapódott. A kocsi eleje a felismerhetetlenségig összetört, mivel az autó a teherautó alá csúszott, majd beszorult, a tonnás monstrum pedig szinte letarolta a hozzá képest apró járművet.

A fiatal mentőtiszt Kerekharasztinál rohant neki az állatokat szállító kamionnak. A kocsi beszorult a teherautó alá Fotó: Bors

Gyászolják a fiatal mentőtisztet

A baleset után azonnal megálltak az autók, többen rögtön odarohantak segíteni. Köztük volt egy szabadnapos tűzoltó is, aki a többiekkel együtt megkezdte a férfi újraélesztését. Bár ők is és a kiérkező mentősök is mindent megtettek, hogy visszahozzák az életbe, Márkon már nem lehetett segíteni: a helyszínen elhunyt.

Halála után valósággal gyászba borult a mentősök közössége: a fiatal csopaki családapa ugyanis Várpalotán teljesített szolgálatot, a mosolygós, kedves és elhivatott mentőst pedig mindenhol szerették, most százak gyászolják.

Mindig segítettél, a jó lelked, mosolyod gyógyított. Köszönöm, hogy édesanyámon is segítettél. Isten megáld téged, Isten veled

- búcsúzott tőle közösségi oldalán a férfi egyik ismerőse. Másikuk elmondta: Márk még fia születésénél is jelen volt:

- Sajnos nem tudok és nem is akarok elmenni a szomorú hír mellett! Egy olyan remek ember ment el az élők soraiból, aki a munkáját és egyben hivatását az emberek egészségének megőrzésére, az életek megmentésére tette fel! Sokan nem ismerhették Márkot személyesen, de rengeteg emberen segített! Én személyesen is sokat köszönhetek neki, hiszen Erik fiam születésénél is részt vett! - írta összetörten posztjában Márk ismerőse.

Bár többen próbálták megmenteni Márk életét, a kamion maga alá gyűrte a kocsit Fotó: Bors

Kollégái is teljesen összetörtek:

Köszönöm neked az utóbbi hetek sok támogatását, rengeteg beszélgetést, agyalást, éjszakai kocsikázást… soha nem fogom tudni neked már meghálálni, amit tőled kaptam…Köszönöm, amit tőled szakmailag is tanulhattam, a kitartásod, alázatod és, hogy mindig mindenki számíthatott Rád

- írta egy kollégája is. Információink szerint a férfi már közel 25 éve dolgozott mentőápolóként, szakmájáért az utolsó pillanatig rajongott.

Nagyon jó és elhivatott mentős volt, a betegek és a kollégák is szerették. Ha valaki, ő alázatosan végezte a munkáját, tiszta szívvel és szeretettel. Nagyon sokakon segített, nem volt beteg sem, aki ne szerette volna. Még a legrosszabb napokon is mosolygott, neki tényleg az emberek segítése volt a fontos

- mondta róla egyik ismerőse. Úgy tudjuk, hogy aznap, a szörnyű napon vélhetően családjához tartott: sokak szerint imádott kisfiához rohant.