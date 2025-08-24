Sokkoló tragédia: Mentős halt meg az M3-ason történt balesetben

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt: vasárnap reggel kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál, a balesetben egy ember meghalt.
Most jött a szörnyű hír: a baleset áldozata egy mentőtiszt volt - tudta meg a veol.hu.
A lap információi szerint az áldozat egy csopaki lakos, aki Várpalotán dolgozott, és éppen Debrecenbe tartott autójával. Egy közösségi oldal bejegyzésében fájdalmukat és részvétüket fejezik ki a tragikus körülmények között elhunyt mentős ismerősei.
Sajnos nem tudok és nem is akarok elmenni a szomorú hír mellett! Egy olyan remek ember ment el az élők soraiból, aki a munkáját és egyben hivatását az emberek egészségének megőrzésére, az életek megmentésére tette fel!
–olvasható a szomorú posztban.
Sokan nem ismerhették Kollár Márkot személyesen, de rengeteg emberen segített! Márk! Köszönjük a rengeteg segítséget, amit adtál nekünk! Egy nagyszerű mentőtisztet veszítettünk! Legyen könnyű neked a föld!!!
- folytatta a poszt írója.
Többek között az Ajkamentők is posztban búcsúztatták elhunyt bajtársukat, és az oldal nemrég a profilképét is megváltoztatta, a logójukra egy fekete szalag került.
