Óriási összefogás: ennyi támogatás gyűlt össze az elhunyt mentős családjának - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 16:00
Rengetegen gyászolják Ecet Zsoltot. A hős mentős fiatalon hunyt el, családjáért azóta egy emberként fogtak össze ismerősök és ismeretlenek. Bajtársai gyűjtésbe kezdtek, ami nemrég lezárult. A mentőstől végső búcsút vettek a szerettei, az összegyűlt pénzt a búcsúztató időszakában adták át Zsolt családjának.
Máig felfoghatatlan, ami Ecet Zsolttal történt. A 38 éves mentős július 22-én, szolgálat közben lett rosszul a munkahelyén. Hiába küzdöttek az életéért, Zsolt szervezete sajnos másnap feladta a harcot. Ahogy az ő emlékét örökké őrzik bajtársai, úgy a hős családapa szeretteire is vigyáz a mentőközösség. Több millió forintot gyűjtöttek össze az özvegy feleségnek, Bernadettnek és közös kisfiuknak, a 7 éves Levikének, hogy a férfi családja biztonságban legyen.

A mentős 38 évesen hunyt el / Fotó: OMSZ/Facebook

Óvják a mentős családját

Zsolt a Pestszentlőrinci Mentőállomáson esett össze, a helyszínen többször is újraélesztették, de sajnos ez sem volt elég: másnap a kórházban ragadta el a 38 éves férfit a halál. A mentős legjobb barátja, munkatársa, Molnár Péter korábban a Borsnak elmondta, hogy Zsoltnál életveszélyes szívritmuszavar lépett fel. Az elhunyt mentős elvesztése sokként ért mindenkit: bajtársai, szerettei és családja együtt zokogtak a tragédia után.

A férfi feleségét, Bernadettet és 7 éves kisfiát, Levit hagyta hátra, akik máig képtelenek elfogadni, hogy a szeretett családapa nincs többé… Zsolt feleségének hirtelen kell a fájdalmat elfogadnia és erősnek maradnia, hiszen Levikének nagy szüksége van rá. 

- Nagyon hirtelen veszítette el Zsoltot, nem volt ideje érzelmileg feldolgozni a történteket. Ha elég erős lesz hozzá, akkor temetjük majd el a barátomat. A búcsúztatót augusztus második felében tartjuk majd meg, de nem lesz nyilvános – nyilatkozta korábban Péter, Zsolt egyik legjobb barátja.

Ahogy ő, úgy a mentőstársak is kiálltak Bernadett mellett és rögtön férje halála után adománygyűjtésbe fogtak, hogy anyagilag biztosítsák a hős mentős fiának jövőjét. A Szent Kristóf és a Mentős-Baj Társ Alapítvány összefogott!

Felesége és 7 éves kisfia egy pillanat alatt maradtak magukra – összetört jövővel, mérhetetlen fájdalomban, támasz nélkül. Zsoltot nem tudjuk visszaadni nekik. De könnyebbé tehetjük a holnapjukat

– írta Facebook-bejegyzésében a Baj Társ Alapítvány.

Zsolt imádta a kisfiát, aki büszke volt mentős apukájára  Fotó: OMSZ/Facebook

Elbúcsúztatták Zsoltot

Zsolt halála óta hetek teltek el, és miközben felesége megtörten szervezte férje búcsúztatóját, addig a férfi bajtársai is munkálkodtak őértük. A gyűjtésekből hatalmas összeg, több mint 6 millió forint jött össze Bernadettéknek!

A két alapítvány már el is utalta az összeget Bernadettnek 

– árulta el a Borsnak Péter, aki továbbra is a gyászoló család mellett áll.

Péter és Zsolt szoros barátok voltak, az elhunyt mentős annak idején még Péter esküvőjén is ott volt a feleségével. Sok szép emlékük van, hiszen éveken át együtt dolgoztak a mentőállomáson. A zárt körű búcsúztatót augusztus 16-án, múlt szombaton tartották az elhunyt mentős kedvenc helyén, a gyáli tónál. Úgy tudjuk, az özvegy Zsolt hamvait magához közel szeretné tudni, ezért egyelőre temetés nem volt.

Péter hosszú évekig dolgozott együtt legjobb barátjával / Fotó: Beküldött fotó

A támogatást Zsolt családja a búcsúztató idején kapta meg.

Nagyon sokan eljöttek és hálás, hogy ennyien összefogtak értük. Több mint százan voltak Zsolt búcsúztatóján. Most egy időre Bernadett félrevonult gyászolni, csak a közeli családtagokkal szeretne lenni. Remélhetően szerettei társasága segít visszanyerni az erejét, hiszen most már egyedül kell felnevelnie a kisfiát

– zárta szavait Péter.

Ecet Zsoltról a Metropol korábbi videóját itt nézheted meg: 

 

