Óriási összefogás: ennyi támogatás gyűlt össze az elhunyt mentős családjának - Videó

Máig felfoghatatlan, ami Ecet Zsolttal történt. A 38 éves mentős július 22-én, szolgálat közben lett rosszul a munkahelyén. Hiába küzdöttek az életéért, Zsolt szervezete sajnos másnap feladta a harcot. Ahogy az ő emlékét örökké őrzik bajtársai, úgy a hős családapa szeretteire is vigyáz a mentőközösség. Több millió forintot gyűjtöttek össze az özvegy feleségnek, Bernadettnek és közös kisfiuknak, a 7 éves Levikének, hogy a férfi családja biztonságban legyen.

A mentős 38 évesen hunyt el / Fotó: OMSZ/Facebook

Óvják a mentős családját

Zsolt a Pestszentlőrinci Mentőállomáson esett össze, a helyszínen többször is újraélesztették, de sajnos ez sem volt elég: másnap a kórházban ragadta el a 38 éves férfit a halál. A mentős legjobb barátja, munkatársa, Molnár Péter korábban a Borsnak elmondta, hogy Zsoltnál életveszélyes szívritmuszavar lépett fel. Az elhunyt mentős elvesztése sokként ért mindenkit: bajtársai, szerettei és családja együtt zokogtak a tragédia után.

A férfi feleségét, Bernadettet és 7 éves kisfiát, Levit hagyta hátra, akik máig képtelenek elfogadni, hogy a szeretett családapa nincs többé… Zsolt feleségének hirtelen kell a fájdalmat elfogadnia és erősnek maradnia, hiszen Levikének nagy szüksége van rá.

- Nagyon hirtelen veszítette el Zsoltot, nem volt ideje érzelmileg feldolgozni a történteket. Ha elég erős lesz hozzá, akkor temetjük majd el a barátomat. A búcsúztatót augusztus második felében tartjuk majd meg, de nem lesz nyilvános – nyilatkozta korábban Péter, Zsolt egyik legjobb barátja.

Ahogy ő, úgy a mentőstársak is kiálltak Bernadett mellett és rögtön férje halála után adománygyűjtésbe fogtak, hogy anyagilag biztosítsák a hős mentős fiának jövőjét. A Szent Kristóf és a Mentős-Baj Társ Alapítvány összefogott!

Felesége és 7 éves kisfia egy pillanat alatt maradtak magukra – összetört jövővel, mérhetetlen fájdalomban, támasz nélkül. Zsoltot nem tudjuk visszaadni nekik. De könnyebbé tehetjük a holnapjukat

– írta Facebook-bejegyzésében a Baj Társ Alapítvány.

Zsolt imádta a kisfiát, aki büszke volt mentős apukájára Fotó: OMSZ/Facebook

Elbúcsúztatták Zsoltot

Zsolt halála óta hetek teltek el, és miközben felesége megtörten szervezte férje búcsúztatóját, addig a férfi bajtársai is munkálkodtak őértük. A gyűjtésekből hatalmas összeg, több mint 6 millió forint jött össze Bernadettéknek!

A két alapítvány már el is utalta az összeget Bernadettnek

– árulta el a Borsnak Péter, aki továbbra is a gyászoló család mellett áll.