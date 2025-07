Elhunyt mentős: gyűjtés indul a gyászoló családnak, ezt mondta Zsoltról a legjobb barátja – Videó

Megrendülten búcsúzott Ecet Zsolttól, a hős, legendás mentőstől az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán. A fiatal családapa Pestszentlőrinci Mentőállomáson dolgozott, közel 20 éven át. Életerős, támogató – igazi szívember volt Zsolt, akit nemrég elragadt a halál. A mentős elvesztése súlyos veszteség az Országos Mentőszolgálatnak. Zsolt emlékére most sokan összefogtak és gyűjtést szerveztek a férfi családjának. Megszólalt a férfi legjobb barátja, bajtársa.

Siratják a hős mentőst

Belegondolni is nehéz, milyen iszonyatos fájdalmat érezhet most Zsolt szerető családja: a mentőst hirtelen ragadta el a halál, a férfi váratlanul esett össze a Pestszentlőrinci Mentőállomáson és leállt a szíve. A családapát a bajtársai azonnal újjáélesztették, még a kórházig eljutottak vele – ám a mentős családapa feladta a harcot.

Az Országos Mentőszolgálat július 28-án, a reggeli órákban búcsúzott az elhunyt bajtársuktól. A felfoghatatlan tragédia sokként érte őket és Zsolt családját. A férfi ugyanis ahogy a hivatásában, úgy otthon, a családi fészekben is örök boldogságot hozott. 2018-ban született meg Levi gyermeke, a most 7 éves kisfiút mindig énekelve altatta el – ennek sajnos vége… A kisfiú és édesanyja a családapát siratja, ahogy még sok más szerette is.

Átlagon felüli volt

Köztük Dalia Dávid Csaba, Zsolt legjobb barátja is, aki megrendülten beszélt barátjáról a TV2 Tényeknek, kiemelve: együtt kezdték a mentős hivatást Zsolttal, odaadó mentős volt.

Mindig előbb jött be a munkába, mint ahogy azt a váltás ideje megkövetelte volna. Lehetett rajta érezni, hogy sok-sok éven keresztül, hogy ő ott jól érzi magát és ott akar lenni. Ő ezt nem munkának tekintette soha. Ő ezt tényleg a hivatásának és az életének tartotta.

– árulta el a Tényeknek, milyen mentős volt Zsolt.

Borzasztó tragédia, amit most az elhunyt mentős családjának át kell most élnie, ám a férfi bajtársai, köztük a legjobb barátja sem feledkeznek el róluk. Összefogás indult, a Szent Kristóf Alapítvány gyűjtést szervezett a gyászoló családnak.

