Emléket állítanak Ecet Zsoltnak: könnyfakasztó ajándékot kap az elhunyt mentős családja

Valamivel több, mint egy hét telt el azóta, hogy egy borzalmas tragédia miatt gyászba borult a teljes magyar mentőközösség, és – érthetően – még most is fájdalmas érzés mindenkinek, hogy Ecet Zsolt nincs többé. Az elhunyt mentős halálhíre sokként érte szeretteit és bajtársait. A családapa emléke viszont tovább él, olyannyira, hogy munkatársai papírra is vetették a vele töltött legszebb időszakokat.

Az elhunyt mentős, családapa elvesztése megrendítette a szeretteit / Fotó: OMSZ/Facebook

Búcsúztatják az elhunyt mentőst

Érthetően még mindig felfoghatatlan Zsolt elvesztése feleségének, Bernadettnek és az ő gyermekeiknek. Kisfia, a 7 éves Levike máig nem hiszi el, hogy apukája nincs többé, ahogy sokan mások is küzdene ezzel az érzéssel. A családapa július 22-én hajnalban, szolgálat közben esett össze a Pestszentlőrinci Mentőállomáson, többször újraélesztették és kórházba szállították őt, de sajnos Zsolt szervezete másnap a kórházi ágyon feladta a harcot. Az elhunyt mentős tragikusan fiatalon, 38 évesen halt meg, a Borsnak a férfi egyik legjobb barátja, bajtársa, Molnár Péter korábban elárulta, hogy az apánál életveszélyes szívritmuszavar lépett fel.

Péter, Zsolt bajtársa, egyik legjobb barátja / Fotó: OMSZ/Facebook

Péter most barátja családja mellett áll és segíti Bernadettet néhai férje búcsúztatójának szervezésében. Az özvegy és családja ugyanis egyelőre magához közel szeretné Zsoltot tudni. Még képtelen őt elengedni, ezért temetés helyett zárt körű búcsúztatót tartanak majd az emlékére, a mentős hamvait az özvegy egy ideig majd az otthonában őrzi.

"Nagyon hirtelen veszítette el Zsoltot, nem volt ideje érzelmileg feldolgozni a történteket. Ha elég erős lesz hozzá, akkor temetjük majd el a barátomat. A búcsúztatót augusztus második felében tartjuk majd meg, de nem lesz nyilvános" – nyilatkozta korábban Péter a Metropolnak.

Levike miatt is fogtak tollat

Az elhunyt apát a kedvenc helyén búcsúztatják, a gyáli tónál. A búcsút követően Zsolt munkatársai egy ajándékkal fognak kedveskedni az özvegynek, amire már a férfi halála után meleg szívvel készültek. A Pestszentlőrinci Mentőállomáson máig égnek egy kis asztalon Zsolt képe mellett a mécsesek, ide helyeztek ki a bajtársai egy dobozt, amibe különleges ajándékként papírra vetett emlékeket gyűjtenek a mentősről.