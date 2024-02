"Nevetése hangját vég nélkül a szívünkbe zártuk" - így vesznek végső búcsút a tragikusan elhunyt magyar focistától

Mint arról január végén a Bors is beszámolt, tragikus napokat élt át a futball világa, ugyanis egymás után három fiatal magyar focista is elhunyt. Először a már Amerikában élő T. György vesztette életét, akinek a hazahozatalára a családon és a barátokon kívül a sporttársak is gyűjtöttek. Az összeg az összefogásnak hála rekordidő alatt összejött, a férfit így hazájában, Magyarországon helyezhetik végső nyugalomra.

Viktortól egy sportpályán köszönnek el Fotó: Pexels (illusztráció)

Alig pár nappal később újabb tragikus hír érkezett: január 27-én a 32 éves B. Gábor halt meg. Úgy tudni, hogy a focista egyik pillanatról a másikra összeesett, és bár megpróbálták újraéleszteni, életét már nem lehetett megmenteni. Csupán egy nap telt el a lesújtó hír után, január 28-án újabb tragédiával kellett szembenéznie a futballsportnak: a hírek ekkor az alig 28 éves V. Viktor haláláról számoltak be. Az Arany SE ifjú játékosa aznap még nyugodtan tért haza ceglédi lakásába, ahol annak rendje és módja szerint feltette a vacsoráját a tűzhelyre.

Azonban a fiatal férfi olyan fáradt volt, hogy főzés közben elaludt, a tűzhelyen hagyott étel pedig lángra kapott. A tűzoltók ugyan a lángokat eloltották, de Viktor életét már a kiérkező mentők sem tudták megmenteni.

A férfi halála után a családon és a barátokon kívül a focisták és a sportélet is gyászba borult, százak siratják azóta is Viktort, akit mind a barátai, mind pedig a sporttársai szerethető, mosolygós férfinek és kiváló sportembernek ismertek.

Most édesapja jelentette be, hogy a napokban elbúcsúztatják a fiatal játékost, méghozzá megható módon, legkedvesebb helyeinek egyikén, egy sportpályán:

Viktor fiúnk örökké mosolygó arcát, nevetése hangját vég nélkül a szívünkbe zártuk. Ennek okán megemlékezést tartunk február 17-én, szombaton, 18 órakor, a CVSE sportpályán. Várunk mindenkit, aki ismerte és szeretne elköszönni tőle

- posztolta ki a férfi összetört édesapja. Az apa arra kérte a gyászolókat, hogy csupán egy dologgal készüljenek:

Kérjük, egy-egy gyertyával emlékezzünk rá

- tette hozzá. Az eseményre vélhetően több tucatnyian látogatnak el, információink szerint pedig akad olyan is, aki külföldi tartózkodás miatt, bár nem tud megjelenni, otthoni gyertyagyújtással köszön el Viktortól.