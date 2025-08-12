Ebbe beleszakad a szív: meghalt a Dunaszerdahely 19 éves focistája

A Dunaszerdahelyi AC Facebook-oldalán közölte, hogy tragikus balesetben elhunyt 19 éves játékosuk, Szelle Norbert.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 19 éves korában tegnap tragikus balesetben elhunyt Szelle Norbert, klubunk saját nevelésű futballistája. Fiatal játékosunk Nádszegen szerepelt kölcsönjátékon. Osztozunk a család fájdalmában és emlékét örökké őrizni fogjuk
– írta a dunaszerdahelyi csapat.
A fiatal sportoló a hétfő késő délután történt közlekedési baleset következtében hunyt el, a dunaszerdahelyi járásbeli Vásárút és Albár között.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.