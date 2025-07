Két hét kórházi kezelés vár a Duchenne-es Krisztiánra: ezért várja, hogy végre ott lehessen

Agafonov Krisztián betegségére ötéves korában derült fény. Fáradékony volt, és egyre nehezebben tudott felállni és járni. Édesanyja orvosról orvosra vitte, míg végül a Heim Pál gyermekkórházban megállapították, hogy Duchenne-szindrómában szenved. A hír sokkolta a családot, hiszen gyermekük betegsége gyógyíthatatlan, és az izmai elsorvadnak. Az orvosok szerint 18 éves koráig fog élni Krisztián, aki nem törődött ebbe bele, és mindent megtesz azért, hogy testének leépülését késleltesse.

Agafonov Krisztián édesanyjával Pilisen él és megszámolhatatlan nehéz esztendő van a hátuk mögött, mégis boldogok

Fotó: Bors

Először nem hittem el, amit az orvosok mondtak, de sajnos miden beigazolódott. Krisztián kilencéves korában kerekesszékbe kényszerült. Azóta azon fáradozunk, hogy rácáfoljunk a szörnyű jövőre, és még sokáig köztünk lehessen a gyermekem

– sóhajt fel Mária, a most 16 éves gyermek édesanyja, aki elárulja, hogy augusztusban is kéthetes rehabilitáción vesznek részt a Budai Gyermekkórházban.

Krisztián már nagyon várja az augusztust

A gyermekem számára ez nagyon jó lesz. Tetőtől talpig kivizsgálják, és speciális tornát is kap. Az itt elsajátított gyakorlatokat majd otthon is tudjuk végezni

– folytatja az édesanya, aki elárulja, hogy a tavalyi évben is ez a két hét felejthetetlen volt Krisztián számára, mert még új barátokat is megismert. A hasonló betegséggel küzdő Cintiával nagyon összebarátkoztak, és azóta is tartják a kapcsolatot a közösségi hálón. Nagyon várják mindketten, hogy újra személyesen is találkozhassanak.

A terápiák mellett számunkra nagyon fontos az is, hogy ilyenkor ki tudunk törni a fiatal a hétköznapok monotonitásából.