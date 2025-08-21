Tragédia a koncerten: kedvenc együttese fellépésén esett össze holtan a rajongó

Tragikus módon vesztette életét egy rajongó a kedvenc zenekara fellépésén. A 36 éves Mathew Gawiak a King Gizzard & the Lizard Wizard koncertjén esett össze pénteken, a coloradói Denverben. Az ausztrál banda ekkor félbeszakította a fellépést, majd a helyszínre mentőt riasztottak, akik azonban már semmit sem tehettek a férfiért: testvére, Christopher tehetetlenül nézte végig, ahogy a bátyja meghal.

Összeesett és meghalt a fiatal férfi a koncerten / Fotó: GoFundMe

Matt szerető és szeretett férj, fiú, testvér, nagybácsi és barát volt. Ő volt a legjobb barátom, és a legkedvesebb, legőszintébb ember, akivel valaha találkoztam

- tisztelgett a testvére emléke előtt Christopher, aki a Redditen osztotta meg a tragédia részleteit: ekkor elárulta, hogy Mathew - aki gyerekkorában legyőzte a rákot -, hirtelen szédülni kezdett a koncerten, egyre rosszabbul lett, az életét pedig ezután már nem lehetett megmenteni - írja a Mirror.

Mély szomorúsággal az esettel kapcsolatban osztjuk meg, hogy péntek este egy rajongó váratlan egészségügyi vészhelyzet miatt elhunyt a King Gizzard & the Lizard Wizard koncertjén Meadow Creek-ben, a sürgősségi csapatok minden erőfeszítése ellenére. Szeretetünket és részvétünket küldjük a családjának, a barátainak és az egész King Gizzard közösségnek

- üzente a zenekar és a helyszín egy közös közleményben.