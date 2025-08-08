Dráma a műtőben: az utolsó pillanatban ébredt fel a kómából a nő, majdnem megtörtént a legdurvább

2022-ben a 38 éves Danella Gallegos egy meg nem nevezett orvosi vészhelyzetet követően kómába esett az új-mexikói Albuquerque-ben. Mivel az orvosok nem láttak semmi esélyt Danella felépülésére, a családja beleegyezett szervei eladományozásba.
Danella családja a műtét megkezdése könnyeket vett észre a lány szemében, de az orvosok azt mondták nekik, hogy ez csak reflex. A beavatkozás napján az egyik nővér azonban úgy látta, mintha Danella mozogna, amit jelzett is az orvosoknak. Ezután a nő már pislogással jelezte, hogy magához tért. Ennek ellenére a transzplantációs koordinátorok a terv szerint akarták folytatni a műtétet, morfiumot akartak Danellának adni a mozgás csökkenése érdekében.
Szerencsére az orvosok nem engedélyezték a műtétet, és ezzel megmentették Danella életét, aki később teljesen felépült.
A nő később panaszt nyújtott be az Egészségügyi és Szociális Minisztériumhoz, és kérvényezte az eset kivizsgálását. A Presbyterian Kórház szerint az Új-Mexikói Donorszolgálat a felelős a folyamatért, de a szervezet tagadja az ellenük felhozott vádakat és a beavatkozást a műtéti folyamatba.
Nagyon szerencsésnek érzem magam. De őrületes is, ha belegondolok, hogy milyen közel álltunk ahhoz, hogy minden másképp alakuljon
- idézi szavait a NDTV.
A hivatalos statisztikák szerint az Egyesült Államokban több, mint 103 ezer ember van a szervátültetési várólistán és átlagosan tizenhárman halnak meg a várakozás időtartamán belül. Egy donor nyolc életet is megmenthet, és akár további hetvenöt ember állapotán javíthat.
