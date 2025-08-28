„A kocsiban ültem, és már nem mozgott a hasamban...” – sokkoló élményéről vallott egy kismama

A 37 éves kismama, Helena Cornes megrázó élményéről vallott mindössze két héttel a szülés előtt, amikor az idillikus terhessége egyik pillanatról a másikra, rémálomszerűvé vált. A nő, aki egész várandóssága alatt jól érezte magát, hirtelen placenta-leválást szenvedett, ami egyszerre veszélyeztette az ő, és születendő kisfia életét.

A kismama izgatottan várta kisbabáját két héttel a szülés előtt, amikor hirtelen brutális fordulatot vett az állapota / Fotó: Pexels.com

A kismama lelkileg majdnem összezuhant

Egyik este Helena és férje a kisbabájukról beszélgettek, amikor hirtelen erős vérzés indult el nála, amire először azt hitte, hogy elfojt a magzatvíz, végül gyorsan rájött, hogy nagyon nagy baj van.

Aznap egész nap erőteljesen mozgott a baba, rúgott és ficánkolt, de amint beszálltunk az autóba, egyszerűen megállt. Csak ültem és ismételgettem: meghalt, meghalt

- emlékezett vissza a Helena a megrázó pillanatokra a The Mirror cikkében.

Nővére vitte be a Royal Stoke kórházba, miközben ő egyre jobban pánikba esett. A zárt bejárati ajtón dörömbölve, vértől átázva rohant a folyosókon segítségért. Az ultrahang végül kimutatta, hogy a baba szíve még dobog, viszont az orvosok arcán látott félelem jelezte, hogy az ő élete is veszélyben van. A méhlepény levált, súlyos vérzést okozva.

Helena sürgősségi császármetszésen esett át altatásban.

Több mint két és fél liter vért veszített, transzfúzióra szorult. Kisfia, Elwood, sárgasággal és kisebb légúti fertőzéssel került intenzívre, de szerencsére jól volt. Helena számára azonban hosszú és fájdalmas lábadozás kezdődött. A fiatal anya eredetileg természetes szülést tervezett, még otthonszülést is felajánlottak neki. A kényszerű műtét így lelkileg is megviselte.

Ugyanakkor végtelen hálát érez az orvosok iránt, és minden korábbinál szorosabb kötelék alakult ki közte és fia között.

Ez az élmény megtanított, mennyire törékeny az élet. Sokkal hálásabb vagyok minden pillanatért, amit a kisfiammal tölthetek. Nem szeretném, hogy bárkit megijesszen a történetem, inkább csak arra biztatok minden kismamát: hallgassanak az ösztöneikre

- zárta le gondolatát a büszke kismama.