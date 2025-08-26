Döbbenet: egy kisfiú szinte csak krumplit evett éveken át, hipnózissal segítettek neki

A nyolc éves kisfiú, Lennie hét éven keresztül csak sült burgonyát evett, végül hipnózis segítségével sikeresen leszokott róla. A gyermek szinte minden étkezésnél sült krumplit követelt babbal és sajttal, élete során körülbelül 2 500 darabot fogyasztott el.

A nyolc éves kisfiú évekig csak burgonyát volt hajlandó enni az étkezések során, ezért kezelésre szorult / Fotó: Shutterstock/Natapong Janklab (Illusztráció)

A kisfiú mára túllendült szenvedélyén

Kayleigh és Lewis, a kisfiú szülei értetlenül álltak a helyzet előtt, amikor Lennie 18 hónapos korában abbahagyta az új ételek kipróbálását. Az ötlet, hogy gyümölcsöt vagy zöldséget egyen, gyakran hányingert vagy émelygést váltott ki nála. Kétségbeesve Kayleigh a kognitív viselkedésterápiás hipnoterapeuta, David Kilmurry segítségét kérte. Egy kétszer kétórás hipnózis után a nyolcéves kisfiú már élvezhette az első nyári gyümölcsöket más ételek mellett is. Kayleigh elmondása szerint Lennie jelentősen megnőtt, energiaszintje pedig látványosan emelkedett.

A 34 éves Kayleigh így nyilatkozott:

Lennie mindig nagyon válogatós volt az étkezésnél. Tízből kilenc alkalomból, amikor megkérdeztem, mit enne vacsorára, mindig azt mondta: ‘sült burgonya’. Csak babbal és sajttal ette, semmi mással. Nem aggódtunk túlságosan, mert a burgonya egészségesnek tűnt, és sokat sportolt, de mégis alacsony volt az energiaszintje. Gyakran már este hétkor lefeküdt, és mindig idegesen rángatta a lábát. Elvittem őt gyermekorvoshoz, aki azt mondta, hogy a diétája miatt van, de amikor más ételeket próbáltunk adni neki, gyakran hányt. Ebédre főként bézs színű ételeket evett, néha burgonyafalatokat, de vacsorára mindig sült burgonyát kapott.

Amikor Kayleigh olvasott egy másik kisfiúról, akit David segített az ételobszessziójával, időpontot kért hozzá. David megállapította, hogy Lennie ételfóbiával küzd.

Teljesen logikusnak tűnt, hiszen gyakorlatilag egész életében burgonyát evett. A rángatózó lába pedig a szervezete természetes reakciója volt a tápanyaghiányra. Hihetetlen volt látni, hogy már egy hipnózis után Lennie képes volt új ételeket kipróbálni, például epret és banánt. Szinte eltűnt a félelme az új ételektől. Apja, aki csak pár hetente látja, azt is észrevette, hogy megnőtt, ráadásul nemrég 5 km-t futott a parkban, és két percet javított a legjobb idején

- zárta le gondolatát a szülő.