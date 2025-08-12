"Miért lettek ilyenek a szülők?" - Senki nem ment el a lánya szülinapi bulijára, teljesen kiborult az anya

Redditen osztotta meg bántatát egy édesanya, miután a kislánya hetedik születésnapi buliján senki nem jelent meg, annak ellenére sem, hogy számos szülő úgy jelzett vissza, részt fog venni rajta, a gyerekével együtt. Mint fogalmazott, a legszívszorítóbb az volt, hogy látta, a gyermeke milyen szomorú, mialatt egymagában fújta el a gyertyákat. Épp ezért üzenetet küldött az internet népének és azon belül is a szülőknek: ha elvállalnak valamit, jelenjenek meg, vagy jelezzék előre, ha mégsem tudnak elmenni.

Senki nem jelent meg a kislánya születésnapi buliján. Fotó: pexels (Képünk illusztráció)

Csak szeretném kiírni magamból, mennyire borzasztóak tudnak lenni az emberek. Szombaton rendeztünk a lányunknak egy hetedik születésnapi bulit. Több barátja is visszajelzett, hogy jönni fog. A nagy napon senki nem jelent meg, és még csak nem is szóltak előre, hogy nem tudnak jönni

- osztotta meg Redditen az édesanya, kiemelve, a helyzetet csupám egy dolog mentette meg: a szomszéd kisfiú külön kérésre átnézett hozzájuk.

Könnyekben tört ki, mert egyik barátja sem jött el, pedig mindenki ott volt a bátyja születésnapján júniusban. Tegnap óta szomorú, én pedig dühös vagyok, de igyekszem előle titkolni. Egyszerűen nem értem, miért lettek ilyen borzasztóak a szülők. Soha többé nem tartunk barátoknak szóló születésnapi bulit. Most is sírva írom ezt, annyira sajnálom a lányomat. Még a képeken is, ahol elfújja a gyertyákat, olyan szomorú.

A történetet olvasva sok felhasználó közölte vele, gyerekként ők is jártak úgy, ahogy az ő kislánya. Megszólalt egy másik édesanya is, aki szerint normális, ha valakinek nincs ideje elmenni egy buliba, de abban egyetértett, nincs olyan, hogy valaki csak úgy távol marad, miután úgy jelzett vissza, hogy eljön - írja a Mirror.