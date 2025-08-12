Szívszorító: kerekesszékben töltötte a 28. születésnapját a magyar tiktokker

Tamás Szimonetta három évvel ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett; lebénult és azóta sem tudott segítség nélkül lábra állni. A orvosok nem sok esélyt adtak neki, de Szimonetta nem adta fel, még mindig hisz abban, hogy újra képes lesz sétálni. A TikTok-csatornáján dokumentálja a küzdelmét, amivel erőt ad másoknak is. Szimonetta a napokban ünnepelte a 28. születésnapját.
Szimonetta egy Borsod vármegyei kis faluban, Csobádon él a szüleivel és a tartósan beteg bátyjával. A 28. születésnapját szűk körben, a családjával és a barátaival töltötte. Beszélgettek és zenét hallgattak. Az elmúlt évek pillanatait megörökítő fényképalbumot és ruhákat kapott ajándékba.
Sikerült felejthetetlenné tenni a születésnapomat
- mondta Szimonetta, akinek a szerettei a legfontosabbak.
A fiatal nő nagyon szeretne felállni a kerekesszékéből, azonban van, amire ennél is jobban vágyik.
A kívánságom minden évben ugyanaz. Nem azt kívánom, hogy lábra álljak, hanem, hogy Anyukánk mindig velünk legyen
– árulta el a Borsnak Szimonetta, aki hozzátette: „A legnagyobb ajándék a családom és a barátaim.”
A nehézségei ellenére életvidám nő továbbra is küzd a céljáért és igyekszik a pozitív dolgokra koncentrálni az életében.
Szimonetta már segítséggel lábra tud állni, de minden vágya, hogy újra képes legyen járni. Speciális rehabilitációs kezelésre gyűjtenek, ami áttörést hozhat az állapotában. IDE kattintva megtudhatod, hogyan támogathatod Szimonetta gyógyulását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.