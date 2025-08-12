Szívszorító: kerekesszékben töltötte a 28. születésnapját a magyar tiktokker

Tamás Szimonetta három évvel ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett; lebénult és azóta sem tudott segítség nélkül lábra állni. A orvosok nem sok esélyt adtak neki, de Szimonetta nem adta fel, még mindig hisz abban, hogy újra képes lesz sétálni. A TikTok-csatornáján dokumentálja a küzdelmét, amivel erőt ad másoknak is. Szimonetta a napokban ünnepelte a 28. születésnapját.

Szimonetta autóbalesetet szenvedett és lebénult Fotó: beküldött

Szimonetta 28 éves lett

Szimonetta egy Borsod vármegyei kis faluban, Csobádon él a szüleivel és a tartósan beteg bátyjával. A 28. születésnapját szűk körben, a családjával és a barátaival töltötte. Beszélgettek és zenét hallgattak. Az elmúlt évek pillanatait megörökítő fényképalbumot és ruhákat kapott ajándékba.

Sikerült felejthetetlenné tenni a születésnapomat

- mondta Szimonetta, akinek a szerettei a legfontosabbak.

Szimonetta 28 éves lett Fotó: beküldött

„A kívánságom minden évben ugyanaz”

A fiatal nő nagyon szeretne felállni a kerekesszékéből, azonban van, amire ennél is jobban vágyik.

A kívánságom minden évben ugyanaz. Nem azt kívánom, hogy lábra álljak, hanem, hogy Anyukánk mindig velünk legyen

– árulta el a Borsnak Szimonetta, aki hozzátette: „A legnagyobb ajándék a családom és a barátaim.”

A nehézségei ellenére életvidám nő továbbra is küzd a céljáért és igyekszik a pozitív dolgokra koncentrálni az életében.