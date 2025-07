Hihetetlen: Kapu Tibor olyan helyen rakta ki a Rubik-kockát, ahol még egy magyar sem

A magyar űrhajóssal együtt a leghíresebb magyar találmány is eljutott az űrbe. Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén vágott neki a Rubik Ernő meglehetősen sok fejtörést okozó logikai játékának.

A Rubik-kockával még Kapu Tibornak is meggyűlt a baja, de végül megküzdött vele. Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Üdvözlet kedves földlakók! A világ egyik legismertebb magyar találmánya a Rubik-kocka.

- mondta videójában az űrkutató, mielőtt nekivágott a Rubik-kocka kirakásának.

Bár az űrállomás ablakából látható bolygónk forgásából ítélve a nehéz logikai játékkal neki is meggyűlt a baja, kitartása meghozta a gyümölcsét, ugyanis sikerült neki kiraknia a kockát, amit a végén még dobált is a levegőbe a gravitáció hiánya révén. A hozzászólásokban többen is gratuláltak Tibornak, hiszen a Rubik-kocka kirakása sokszor még a Földön is nagy kihívást jelent, pláne az Űrben.