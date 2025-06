Horrorbaleset Pörbölynél: járművével együtt robbant fel a motoros

Mentőhelikopter szállt le az 55-ös útra hétfőn (június 9.) délután Pörbölynél. A helikopter mellett több esetkocsi is érkezett a helyszínre, ami mögött hosszú kocsisor torlódott fel. Nem véletlenül, az útszakaszon ugyanis brutális baleset történt. Az elsődleges információk szerint egy autós tért át a szemközti sávba, ahol elütötte az ott hajtó motorost.

A sofőr áttért a szemközti sávba. Ekkor ütközött össze a motorossal Fotó: Bátaszéli Tűzoltóság/Facebook

Felrobbant a jűrművel a motoros

Az autósok döbbenten nézték a sokkoló motorbalesetet. Az ütközéstől a motoros a géppel együtt elrepült, majd az út mellett a földbe csapódott, ahol a motorja felrobbant, majd ki is gyulladt.

Információink szerint az azonnal lefékező autósok a döbbenet első másodperce után nem haboztak, azonnal cselekedtek: több autós is kiugrott a járműből, majd poroltóval rohantak a lángoló motoroshoz. Eközben többen a mentősöket és a tűzoltókat tárcsázták, akik hamar a helyszínre is értek.

Összeütközött egy motoros és egy személyautó Pörbölynél, az 55-ös főút 111-es kilométerszelvényénél. A baleset következtében a motor az árokba hajtott, majd kigyulladt. A bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók eloltották a lángokat. A balesethez mentőhelikopter is érkezett. A főút érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani

- mondta el az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Csak ennyi maradt a motorból. A sofőr túlélte a végzetesnek tűnő ütközést Fotó: Bátaszéli Tűzoltóság/Facebook

Hamarosan a szirénázó mentősök is megérkeztek, nemsokára pedig a mentőhelikopter is leszállt az úton. Lapunk a szemtanúktól úgy tudja, hogy a motoros súlyosan megsérült: az egyik lábán több törést is szenvedett. Azonban, mint mondták, csodával határos módon a motoros túlélte a borzalmas és végzetesnek tűnő robbanást: sokak szerint az a bőrruha védhette meg, amit viselt. A gép azonban teljesen kiégett, szinte csak a hamu és a váz maradt meg a milliós járműből.

Egyelőre nem tudni, hogy az autós miért tért át a szemközti sávba. Míg több autós szerint egy megkezdett előzést nem tudott befejezni, mások azt mondják, hogy a balesetnek más oka is lehetett. Mint mondják: ez az útszakasz nagyon rossz minőségű, nem ez az első baleset, ami itt történt.