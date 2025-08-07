Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Végre megszólalt a 86 évesen kórházba került Francis Ford Coppola: így van most

Francis Ford Coppola
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 18:05
A KeresztapaMegalopoliszkórház
Egyszerre szorult össze a rendező szimpatizánsainak szíve. Az elmúlt napokban mindenki Francis Ford Coppola jólétéért drukkolt.

Megrendítette a filmvilágot a hír, miszerint a szívproblémákkal küzdő, 86 éves Francis Ford Coppola kórházba került olaszországi utazása során. Ennek kapcsán mindenki egyből a legrosszabbra gondolt. Olyan cikkek is napvilágra kerültek, miszerint sürgősségi ellátásban kellett kezelni a Keresztapa és az Apokalipszis most rendezőjét. A feszült pillanatokat a rendező képviselője törte meg.

Francis Ford Coppola Ricoverato A Roma A Tor Vergata
Francis Ford Coppola a kezelés után köszöni szépen, jól van (Fotó: ZUMAPRESS.com)

„Jól vagyok! - Francis Ford Coppola eloszlatta a pletykákat

A kevés publikus információ miatt sokan a legrosszabbra gondoltak, leközölték hogy a rendezőt szívritmus zavar miatt sürgősségi ellátásban kezelik a római Policlinico Tor Vergata kórházban. Coppola képviselője viszont rácáfolt a felröppent hírverésre, mely szerint a szakember valójában egy nem-sürgősségi kezelésen esett át és nincs semmi ok az aggodalomra.

„Coppola úr egy előre egyeztetett kezelésre jelentkezett a híres Dr. Andrea Natale orvoshoz, akihez már 30 éve jár és most nyugodtan pihen. Minden rendben van” nyilatkozta a képviselő.

A hírekre Francis Ford Coppola egy Instagram üzenettel reagált, amiben a következőt írja:

„Da Dada (ahogy a gyermekeim is hívnak) rendben van, csak megragadtam a lehetőséget, hogy ha már Rómában vagyok, felkeressem az orvosomat, a nagyszerű Dr. Andrea Natale-t, aki 30 éve pitvarfibrillációra műtött. Jól vagyok!” 

„Jól vagyok!” - Francis Ford Coppola megnyugtatta rajongóit


Az Oscar-díjas rendező egyébként gyakran jár Olaszországban, ezen a megbeszélt időponton kívül azért is, hogy a Magna Graecia filmfesztiválon támogassa a 120 milliós költségvetésű, egyébként nem túl erős tavaly kijött filmjét, a Megalopoliszt. Ezen kívül helyszíneket keres a legújabb projektjének forgatásához, ami várhatóan ősszel kezdődik majd.

Francis Ford Coppola Ricoverato A Roma A Tor Vergata
A Francis Ford Coppola filmek tovább bővülhetnek, a rendező készen áll a munkára (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Francis Ford Coppola szívvel-lélekkel készült filmje, a Megalopolisz az Apple TV+-on elérhető.

 

 

 

