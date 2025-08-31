Iskolába készül Zsombi, az esőgyermek, komoly nehézségekkel állják útját

A nyolc éves különleges gyermek Nagykökényesen él édesanyjával, és a világon egyedülálló betegséggel küzd. Agya működése eltér az átlag emberkéhez képest. A Zsombi hétköznapi dolgokkal nincs tisztában, miközben másban meg kiemelkedő teljesítményekre képes. Ez a betegség az Esőember című film főszereplőjének betegségéhez hasonlít legjobban. Ahogy azt a mozivásznon is lehetett látni, Dustin Hoffman képes akár egy egy éjszaka alatt egy egész telefonkövet is memorizálni.
Zsombi születésénél még minden rendben ment. A kisagy rendellenes fejlődésére, csak később derült fény egy ultrahangos vizsgálat során. Ez okozza a betegségét. Édesanyja a nap minden percét gyermeke mellett tölti, és mindent megtesz Zsombi fejlődésért.
A nyár során megszámlálhatatlan élménnyel gazdagodott Zsombi. Járt Vácon, a Balatonon, sőt még a horvát tengerparton is. Édesanyja számára nagyon fontos, hogy gyermekét megszámlálhatatlan impulzus érje, mert ezek nagyban hozzájárulnak a fejlődéséhez.
A kiruccanások legtöbbjét munkával is összekötöttük. Az alapítványunk működését, és Zsombi fejlesztéseit a farmerekből készített termékeink értékesítéséből tudjuk fedezni. Most azonban minden visszatér a normális kerékvágásba. Kezdődik az iskola. amire már a gyermekem nagyon készül. Minden hétköznap reggel nyolcra viszem Budára a Csillagház Általános Iskolába, majd megyek haza Nagykökényesre dolgozni. Délután háromra megyek vissza érte a suliba
-mesél a gyermek édesanyja Kiss Brigitta a mindennapjaikról, aki hozzátesz, hogy az iskola mellett hetente kétszer még fejlesztésekre is viszi a gyermekét.
Hetente egyszer megyünk terápiás lovaglásra és egyszer mozgásfejlesztés is. Iskolaidőben csak a havi utazás közel háromszázezer forintba kerül, ami nagyon megterhelő. Mivel Zsombi le van maradva a sorstársaihoz képest, ezért nélkülözhetetlen az állandó fejlesztés. Ahhoz, hogy a kiadásainkat fedezni tudjuk újrahasznosított farmerekből készítünk táskákat
-folytatja az édesanya, aki hozzáteszi, hogy ezeket a termékeket az interneten keresztül lehet megvásárolni.
Kiss-Nagy Zsomborért Alapítvány
Bankszámlaszám: 10403538-50526980-72761011 Kereskedelmi és Hitelbank
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.