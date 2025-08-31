Iskolába készül Zsombi, az esőgyermek, komoly nehézségekkel állják útját

A nyolc éves különleges gyermek Nagykökényesen él édesanyjával, és a világon egyedülálló betegséggel küzd. Agya működése eltér az átlag emberkéhez képest. A Zsombi hétköznapi dolgokkal nincs tisztában, miközben másban meg kiemelkedő teljesítményekre képes. Ez a betegség az Esőember című film főszereplőjének betegségéhez hasonlít legjobban. Ahogy azt a mozivásznon is lehetett látni, Dustin Hoffman képes akár egy egy éjszaka alatt egy egész telefonkövet is memorizálni.

Zsombi számára is ismét kezdetét veszi az iskola Fotó: Gáll Regina Adrienn

Zsombi születésénél még minden rendben ment. A kisagy rendellenes fejlődésére, csak később derült fény egy ultrahangos vizsgálat során. Ez okozza a betegségét. Édesanyja a nap minden percét gyermeke mellett tölti, és mindent megtesz Zsombi fejlődésért.

Zsombi ismét az iskolapadba ülhet

A nyár során megszámlálhatatlan élménnyel gazdagodott Zsombi. Járt Vácon, a Balatonon, sőt még a horvát tengerparton is. Édesanyja számára nagyon fontos, hogy gyermekét megszámlálhatatlan impulzus érje, mert ezek nagyban hozzájárulnak a fejlődéséhez.

A kiruccanások legtöbbjét munkával is összekötöttük. Az alapítványunk működését, és Zsombi fejlesztéseit a farmerekből készített termékeink értékesítéséből tudjuk fedezni. Most azonban minden visszatér a normális kerékvágásba. Kezdődik az iskola. amire már a gyermekem nagyon készül. Minden hétköznap reggel nyolcra viszem Budára a Csillagház Általános Iskolába, majd megyek haza Nagykökényesre dolgozni. Délután háromra megyek vissza érte a suliba

-mesél a gyermek édesanyja Kiss Brigitta a mindennapjaikról, aki hozzátesz, hogy az iskola mellett hetente kétszer még fejlesztésekre is viszi a gyermekét.

Hetente egyszer megyünk terápiás lovaglásra és egyszer mozgásfejlesztés is. Iskolaidőben csak a havi utazás közel háromszázezer forintba kerül, ami nagyon megterhelő. Mivel Zsombi le van maradva a sorstársaihoz képest, ezért nélkülözhetetlen az állandó fejlesztés. Ahhoz, hogy a kiadásainkat fedezni tudjuk újrahasznosított farmerekből készítünk táskákat

-folytatja az édesanya, aki hozzáteszi, hogy ezeket a termékeket az interneten keresztül lehet megvásárolni.