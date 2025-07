"Amikor Mirkó beteg lett, egy időben nálam is diagnosztizáltak egy súlyos betegséget – daganatot. Erről eddig nem beszéltem nyilvánosan. Hatalmas harc volt, de szerencsére sikerült meggyógyulnom. Mégis ott motoszkál bennem a kérdés: ha egyszer én nem leszek, ki fog küzdeni Mirkóért? Ezért most már tudatosan próbálok magamra is figyelni, még ha nem is könnyű. A mindennapjaink küzdelmesek. Nyújtani kell Mirkót, hogy a mozgása ne romoljon, közben folyamatosan gyűjtünk a génterápiára, és az alapítvány működtetése is rengeteg energiát emészt fel. A legnehezebb talán mégis az, hogy újra meg újra segítséget kell kérnem. Egész életemben igyekeztem mindent saját erőből megteremteni, most mégis kénytelen vagyok másoktól kérni, és ez nagyon nehéz. Olyan érzés, mintha kiszolgáltatott lennék. Néha elfáradunk, olyankor elmegyünk a strandra, de sajnos az én fejemben az életmentő terápia mindig ott van, bárhová is megyek. Ez egy folyamatos harc Mirkóért, megállás nélkül" – osztotta meg érzéseit.

Az igazság az, hogy a génterápia ára valóban csillagászati összeg. Mégis, azok az emberek, akik velünk vannak, akik akár csak pár ezer forinttal is segítenek, valóban olyanok számunkra, mint a csillagok az égen, segítenek elérni a Holdat!

Tímea nem hagyja, hogy a tehetetlenség megbénítsa. Ahelyett, hogy a tragikus helyzet súlya alatt összeroppanna, kreatívan, kitartóan és példátlan energiával veti bele magát a gyűjtésbe. Minden alkalmat megragad, minden apró lehetőséget kihasznál. Nemrég retró horgászversenyben vettek részt, ahol a részvételi díj Mirkó kezelésére ment. Emellett PET-palack gyűjtő akcióba kezdett, minden egyes palack forintokat jelenthet a célhoz.