/Bartucz László: Mindegy, hol horgászom, csak a parton legyek

Bár a vízparton nem versenyző típus a magyar férfi kézilabda-válogatott kapusa, Bartucz László, azért ha eljut horgászni, törekszik arra, hogy minél nagyobb pontyot fogjon. Éppen ezért tette le a voksát a bojlizás mellett.

Igazából mindegy, hol horgászom, csak a parton legyek.

– Nagyon szeretem a Balatont, illetve a régi bányatavakat. Folyamatosan követem az újdonságokat, itthon szoktam kötögetni, illetve új praktikákat kipróbálni. Igyekszem folyamatosan fejleszteni magam, és rendszeresen nézek horgászfilmeket, videókat, és egyéb platformokon is követek sok mindent, ami a pecával kapcsolatos – mondta a Bors­nak, majd azt is elárulta: visszavonulása után szívesen kipróbálná magát egy-egy nagyobb versenyen, akár az IBCC-n is.

27,3 kilós tőponty volt a rekordja Fotó: Bors

A családja is szeret horgászni

A kiváló kézilabdakapus idén júniusban igazolt a Tatabányától a német Melsungenhez, így akár ott is horogra csalhatja a nagy pontyokat.

– Bevallom, ezen nem mertem eddig gondolkodni, mert annyi mérkőzésünk lesz, illetve hamarosan megszületik a pici babánk is, hogy gyakorlatilag a horgászat mint lehetőség nem merült fel bennem. Jó lenne kipróbálni a német vizeket, de valószínűleg nem lesz rá időm – fogalmazott Bartucz László, aki hozzátette: párja is elkíséri néha pecázni, nevelt lánya pedig nagyon megszerette ezt a csodás hobbit.

– Jó látni, hogy Lia mennyire élvezi. Ha velem tart egy-egy túrára, akkor az ő kényelme miatt házat szoktunk bérelni. Én egyébként bírom a nomád körülményeket is, Pordán Bálint barátommal nagyon jól érezzük magunkat egy-egy sátrazás alkalmával.

A válogatott kapusa elárulta: bírja a nomád körülményeket Fotó: Bors

A sportból is merít erőt

A 33 éves játékos azt is elárulta, mit tud kamatoztatni a vízparton a kézilabdázásból.

Talán azt, hogy gyorsabban tudok ki- és bepakolni, mert elég jól bírom erővel. Nem kell pihenőt tartani

– viccelődött az olimpikon. Azt pedig már mi tesszük hozzá, hogy egy többnapos horgásztúrára el is kél az erő, hiszen egy vérbeli pecásnál nincs olyan, hogy felesleges felszerelés, így az autó mindig púposra van pakolva. Erről korábban Laci válogatott csapattársa, Bodó Ricsi is beszélt lapunknak, aki elárulta: a garázsban az autó helyett a pecacuccokat tárolja.