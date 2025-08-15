Elesett az M1-es autópálya, balesetek sorozata következett be

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 10:12
Balesetek lassítják a forgalmat az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán.
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán két baleset is történt a péntek reggeli órákban, ezért torlódásra kell készülni - közölte az Útinform.

Fotó: Pexels illusztráció

Mint írták, a Herceghalom-Zsámbék csomópontnál két személyautó ütközött össze. A 26-os kilométernél a belső sávot lezárták, az egy sávra szűkült pályaszakaszon a torlódás már közel 7 kilométeres. A másik baleset a 61-es Tatabánya-centrum csomópontnál történt, a belső sávot lezárták, a torlódás emiatt már meghaladta a 3 kilométert - közölte az Útinform.

