Végleg felhagy a gördeszkázással az ország kedvenc papja - ez a megdöbbentő ok áll a háttérben

Egyre gyakrabban látni az utcákon segwayjel közlekedő turistákat és helyieket. Az elektromos meghajtású, kétkerekű, önegyensúlyozó jármű használata persze igényel némi gyakorlatot, mert ha valaki vakmerően veszi birtokba, könnyen orra bukkanhat. Ezt Lendvai Zoltán atya, a gördeszkás pap is jól tudja, aki már egy ideje barátkozik a sporteszközzel.

A gördeszkás pap segwayre váltott Fotó: Bors

A gördeszkás pap új sporteszközt talált

Lendvai Zoltán neve akkor vált országosan ismertté, amikor felkerült róla a Youtube-ra egy videó, melyen gördeszkázni tanította a gyerekeket. A katolikus pap szerint fontos, hogy a rá bízottakat a hittan mellett az egészséges életmódra is tanítsa, hiszen a keresztény felfogás szerint az emberi test a Szentlélek temploma.

A lelkipásztor maga is gyermekkorától sokat sportolt, és a mozgás iránti szenvedélyét papként sem veszítette el. A pandémia idején ő is elkapta a koronavírust, és Isten segítségével az intenzív osztályon mentették meg az életét. Fokozatosan sikerült felépülnie, és ha nem is annyit, mint korábban, de ismét rendszeresen mozog. Bár olykor továbbra is gördeszkázik, újabban segwayezést gyakorolja.

A gyerekek szórakoztatása érdekében sok mindenre képes az ember

– nevetett a népszerű pap, és hozzátette: terepre egyelőre nem merészkedik ki a speciális eszközzel, de a lakásában már biztonságban érzi magát.

Fontos szabály, hogy vegyünk fel egy bukósisakot, mert főleg addig, amíg gyakorlunk, könnyű elesni. A jármű jellegzetessége, hogy ha előre dőlünk, előre megy, ha pedig hátra, akkor hátra

– magyarázta Zoltán atya, aki a húsvét előtti hetekben tüdőgyulladást kapott, de már jobban érzi magát.

- Fájt a hátam, ezért alaposan kivizsgáltak. Gyógyszert kellett szednem, és sokat pihennem. Szerencsére, már teljesen el tudom látni a feladatomat – fejezte ne a katolikus pap.