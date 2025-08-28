Csak az oldalát fájlalta a nagypapa: napokkal később elhunyt

Rejtélyes oldalfájdalom gyötörte athéni nyaralása során azt a 67 éves Alan Kirby-t, aki végül sajnos szeptikus sokkot kapott, majd elhunyt a görög fővárosban. A nagypapa családjával üdült, amikor hirtelen rosszul lett a tengerparton. Másnap légszomjjal ébredt, ezért rögtön orvoshoz fordult, aki azt tanácsolta, térjen vissza az Egyesült Királyságba egy biopsziára, mert daganat lehet a tüdejében.

A család megfogadta a tanácsot és készült a hazatérésre, azonban Alan hirtelen olyan rosszul lett, hogy mentőhelikopterrel egy athéni magánkórházba szállították, ahol azonban kiderült, biztosításuk nem fedezi a költségeket, így rokonai adománygyűjtésbe kezdtek.

Szeretnénk megköszönni a rengeteg támogatást és adományt az elmúlt nyolc hétben

- írta az adománygyűjtő oldalon Alan mostohalánya, a 40 éves Liza Whitemore, aki ezt követően tragikus hírt közölt.

Szomorúan tudatjuk, hogy Alan az éjjel Athénban elhunyt. Hamarosan Athénba utazunk, hogy elvégezzük a hamvasztást.

Mint kiderült, a biztosító azért nem fizetett, mert Alan tudott egy tüdejében lévő elváltozásról, emiatt az esetet előzetesen fennálló betegségként kezelték, amit Alan viszont nem tüntetett fel a biztosításban, így a fedezet érvénytelen lett. Ez a család számára 14 000 fontos (közel 6.5 millió forint) kórházi számlát eredményezett, írja a Mirror.