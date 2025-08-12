Tetemes drogfogás: 121 tő cannabist találtak a rendőrök Kővágószőlősön

A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának felkérésére csaptak le a napokban a főkapitányság Mecsek kommandósai egy kővágószőlősi férfira, mivel felmerült a gyanú, hogy otthonában kábítószert termeszt.

Forrás: police.hu

Az ingatlanhoz tartozó erdős-bokros területen a rendőrök 121 tő cannabisnövényt, valamint a termesztéshez szükséges eszközöket találtak, majd a ház több helyiségéből kábítószergyanús növényi származékok is előkerültek.

A 32 éves férfinak, valamint a vele élő testvérének is pozitív lett a drogtesztje, így előállításukat követően mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki. A férfit őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Az ügyben jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság - írja a police.hu.