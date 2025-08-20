Debreceni Virágkarnevál: fogadjunk, hogy ilyen villamoson még soha nem utaztál! Galéria

Augusztus 15-től tart a debreceni virágkarnevál programsorozata. A szervezők többek között koncertekkel, táncgálával, virágexpóval, sörfesztivállal is készültek. A felvonulásra való hangolódást virágos installációk segítik; elkészült a Debreceni Virágkarnevál villamosa is.
A virágkarnevál fő látványossága, a káprázatos felvonulás augusztus 20-án délelőtt, 7:30-tól 11:30-ig tart, a fényárban úszó éjszakai felvonulás pedig 20:00-tól 21:30-ig.
Mintha egy varázsvilágba csöppennénk, hatalmas virágok és zöld felületek; mesebeli dekorációt kapott villamos kalauzolja el az utasokat a Debreceni Virágkarnevál világába. Nézd meg te is a Debreceni Virágkarnevál villamosáról készült fotókat! Galériánkat az alábbi képre kattintva tekintheted meg:
A Debreceni Virágkarnevál és kísérőrendezvényei zavartalan lebonyolítása érdekében, változik az autóbuszok, trolibuszok és a villamosok közlekedése. A DKV Zrt. járatai augusztus 20-án, szerdán munkaszüneti napi menetrend szerint szállítják az utasokat. A rendezvény miatt több járat terelőútvonalon közlekedik, az ott található megállókban megállnak. Az esti programok idején a villamos-közlekedés szünetelni fog, mindkét vonalon 1V és 2V jelzésű villamospótló autóbuszok közlekednek.
Az 1-es vonalon üzemkezdettől, a karneváli menet elvonulásáig, várhatóan 14:00 óráig a villamosok nem járnak, 14:00 és 16:18 között viszont teljes vonalon közlekednek. Az esti rendezvények idején, 16:26-tól üzemzárásig 1V jelzésű villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat a Nagyállomás – Egyetem – Klinikai Központ – Egyetem – Nagyállomás között.
A 2-es vonalon üzemkezdettől 12:00 óráig szünetel a villamosok közlekedése. A járatok 12:00-tól 16:08-ig ismét a teljes vonalon szállítják az utasokat. Augusztus 20-án 03:24 és 12:45 között valamint, 16:14 és üzemzárás között a villamosok helyett 2V villamospótló közlekedik a Nagyállomás és a Doberdó utca között.
