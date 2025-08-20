Debreceni Virágkarnevál: fogadjunk, hogy ilyen villamoson még soha nem utaztál! Galéria

Augusztus 15-től tart a debreceni virágkarnevál programsorozata. A szervezők többek között koncertekkel, táncgálával, virágexpóval, sörfesztivállal is készültek. A felvonulásra való hangolódást virágos installációk segítik; elkészült a Debreceni Virágkarnevál villamosa is.

A virágkarnevál fő látványossága, a káprázatos felvonulás augusztus 20-án délelőtt, 7:30-tól 11:30-ig tart, a fényárban úszó éjszakai felvonulás pedig 20:00-tól 21:30-ig.

Mintha egy varázsvilágba csöppennénk, hatalmas virágok és zöld felületek; mesebeli dekorációt kapott villamos kalauzolja el az utasokat a Debreceni Virágkarnevál világába.