Valóra váltották az oxigénhiánnyal született Áron régi álmát

Áron oxigénhiányos állapotban, a terhesség 37. hetében született, és ennek következtében agykárosodást szenvedett. Az édesanyja azóta minden percét a kisfiú mellett tölti. Mindent megtesz azért, hogy gyermeke állapota javuljon, és rengeteg élménnyel gazdagodjon az élete.

Óriási volt az öröm, mikor pont egy hónappal Áron szülinapja után újabb meglepetés érte a kisfiút: a saját kocsijába is beleülhetett

Fotó: olvasói fotó

Áron újabb álma teljesült

A cél, hogy Áron állapota folyamatosan javuljon, és abban reménykedek, hogy járni is megtanul. Ezért rendszeresen fejlesztéseken és speciális terápiákon veszünk részt

– mondja szeretetteljesen Kovács Fanni, a kisfiú édesanyja. Áron nemrég töltötte be a harmadik életévét, rengeteget fejlődött. Jelenleg a gyermek egyensúlyának a fejlesztése a cél.

Áronért hatalmas összefogás indult el. Miután Brandt Viktor, az Álomszállító tudomására jutott, hogy a gyermek óriási csodálattal figyeli a sportkocsikat, elhatározta, hogy mosolyt csal Áron arcára. Szervezkedni kezdett, és ennek eredményeképpen az MHT Mustang Lovagok augusztus 5-én hét autóval látogatták meg a kisfiút.

Ekkor pattant ki az Álomszállító fejéből az újabb ötlet. Gyűjtésbe kezdett, hogy Áronnak is legyen egy saját kisautója, amivel közlekedni tud.

Miután láttam, hogy mekkora élményt jelentett Áronnak a sok autó, amivel meglátogattuk, elhatároztam, hogy meglepem egy sajáttal. Természetesen nem egy igazi autóra gondoltam, hanem egy olyan játékautóra, amivel tud közlekedni is

– emlékszik vissza Viktor, aki álmában sem gondolta, hogy ilyen rekord idő alatt összejön az autó ára. Két hét sem kellett hozzá, hogy már Dunakeszin a ház előtt álljon Áron járgánya.

Óriási volt az öröm, mikor pont egy hónappal Áron szülinapja után újabb meglepetés ért minket. Áron már a saját kocsijába is beleülhetett. Viktor és Zoli hozta el neki. Gyerekülés került bele, és kapott egy kis bukósisakot is, hogy teljes biztonságban utazhasson benne. Van hozzá távvezérlő is, így én tudom irányítani. Nagyon köszönjük az összefogást és a meglepetést

– zárja a beszélgetést elérzékenyülve az édesanya, aki hozzáteszi, hogy ha Áron kinövi az autót, akkor tovább szeretné ajándékozni, hogy másik gyermek is örömét lelje benne.