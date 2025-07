Sokkoló: hozzátartozói segíthetnek Emilnek, a baltás gyilkosnak a szökésben - itt keresik a rendőrök

Közel 800 fős rendőrségi, katonai és kutatócsoport járja az erdélyi vidéket hosszú napok óta. Mindannyian egyetlen embert keresnek: Emil Gânjt, azt a román férfit, aki brutálisan végzett volt barátnőjével, majd megszökött. Mint arról lapunk is beszámolt, a férfi július 8-án rontott rá exére, Andára, akivel egy baltával végzett, majd a kisgyerekes anyukára még a házat is rágyújtotta. A baltás gyilkos után azóta is folyik a hajtóvadászat.

A román baltás gyilkos után már egy többszáz fős csapat kutat. A zsaruk úgy vélik, hogy a férfit a rokonai segíthetik a szökésben Fotó: Forrás: Magyar Rendőrség/Facebook

Rokonai segíthetik a baltás gyilkost

A férfi a rémtette óta valóságos fantomként járja a vidéket: többször is látták felbukkanni Beszterce és Maros környékén, legutóbb például egy pásztor találkozott vele, akinek még az ebédjét is elvette, a közeledő pásztort pedig egy fejszével tartotta távol magától. Nem véletlen, hogy a magyar rendőrség is riadót fújt, a veszélyes férfi ugyanis akár nálunk is rejtőzhet:

- Emberölés miatt indított hajtóvadászatot a román rendőrség a képen látható veszélyes bűnöző megtalálására, aki a gyanú szerint kegyetlenül megölte élettársát, majd rágyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen. A férfi hollétéről egyelőre nincs információ, de a magyar és a román hatóságok is a kézre kerítésén dolgoznak - közölte a Magyar Rendőrség. Nyomatékosan figyelmeztettek mindenkit: ha összefutnának vele, akkor ne próbálják meg feltartóztatni, hanem szóljanak a rendőrségnek. A férfi ugyanis 37 éves kora ellenére sokkoló bűnlajstromot tudhat a háta mögött, többször is elítélték: először azért, mert szexuális kapcsolatot létesített egy 13 éves kislánnyal, később pedig gyilkosság miatt ült.

A román rendőrök most azt feltételezik, hogy a férfi korántsem egyedül bujkál: határozottan úgy vélik, hogy Gânjt bizony a rokonai segítik a szökésben. Bár a testvérei ezt váltig tagadják, a rendőrök nagy erőkkel kiszálltak az összes lehetséges címre, ahol pincétől a padlásig átkutatták az összes épületet.

Annak ellenére, hogy az alapos házkutatás sem vezetett eredményre, a zsaruk azért szemmel tartják a környéket: a nap nagy részében szoros megfigyelés alatt tartják a férfi hozzátartozóinak lakhelyét.